Ekonomik hedeflere ‘platform’ katkısı

Ekonomilerin rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın arttırılmasına yönelik teknolojinin ve dijital dünyanın tüm imkânlarını kullandıklarını, ihracat altyapısının dijitalleşme ekseninde gelişmesine büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Pekcan, Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

14 BİN KULLANICI

Kolay İhracat Platformu’nun, ihracat hedefi olan KOBİ’lerin, kooperatiflerin ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları her bilgiye tek bir platformdan, en güncel haliyle ulaşmalarını sağladığını söyleyen Bakan Pekcan, “Dijital çağın bize sağladığı büyük çaplı verileri makine öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek ülkemizin ihracat vizyonuna önemli bir katkı sunuyor” dedi. Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reformlarına paralel olarak ihracatçı ve ihracat hedefi olan girişimcilerin hizmetine sundukları Kolay İhracat Platformu’nun ülke ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğini ve ülkenin yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağını vurguladı. Kolay İhracat Platformu’nun 28 Ağustos 2020’de hizmet vermeye başladığını anımsatan Pekcan, platformun bugüne kadar 107 binin üzerinde anonim ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçının bir numaralı bilgi kaynağı haline geldiğini, Akıllı İhracat Robotu’nun 22 binden fazla sorguyla ihracatçılara büyük veriye dayanan kullanıcıya özgü pazar önerileri sunduğunu anlattı.



BAŞKA SEÇENEK YOK

Platforma yurt dışındaki 70 binden fazla ihaleye ilişkin bilgi eklediklerini, artık uluslararası ihalelere platform üzerinden ulaşılabileceğini kaydeden Pekcan, “Ekonomi Reform paketinde de vurgulandığı üzere; yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile birlikte ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok. Bu noktada, adeta özel sektör dinamizmi ile verdiğimiz emeklerin bir ürünü olan platformun ekonomik hedeflerimize olumlu katkıda bulunacağından en ufak bir kuşkumuz yok” diye konuştu.

‘POTANSİYEL ALICILAR FİRMALARA ULAŞIYOR’

Ruhsar Pekcan, yenilenen platformda ayrıca ilk fazda da yer alan ihracat kokpiti modülünün, yeni özellikleriyle birlikte tamamen firmaların ileriye yönelik yol haritası çizmelerine olanak sağlayan bir yapıya büründüğünü söyledi. Pekcan, “Platformla ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu” dedi.

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