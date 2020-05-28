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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.05.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Ekonomik güven endeksi yüzde 20 arttı

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Ekonomik güven endeksi yüzde 20 arttı
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Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 51,3 iken, Mayıs ayında %20,4  oranında artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki  artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret  ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında %8,5 oranında artarak 59,5 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %18,0 oranında artarak 73,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %10,8 oranında artarak 51,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %5,0 oranında artarak 79,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi yüzde 20 arttı


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