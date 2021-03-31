Ekonomik güven endeksi martta yüzde 3,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta 95,8 iken martta yüzde 3,3 artarak 98,9 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre martta yüzde 2,5 yükselerek 86,7, reel kesim güven endeksi yüzde 1,4 artışla 110,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,1 artarak 105,5, perakende sektörü güven endeksi yüzde 0,2 yükselişle 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 azalarak 79,8 oldu.

14 AYIN ZİRVESİNDE

Ekonomik güven endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 14 ayın zirvesi olan 98,9 değerini gördü.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yılın başında 99,3 seviyelerinde bulunuyordu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinden tamamladı. Yeni yıla da güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, şubatta 95,8 değerini aldı.



Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 98,9 değerine çıkan endeks, 14 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.



Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AA muhabirine, ekonomik güven endeksindeki yükselişte, aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde salgına yönelik destek paketlerinin etkili olduğunu söyledi.



Öte yandan turizm sezonunun yaklaşmasıyla da pek çok alt sektörün hareketlenecek olmasının talep yönlü canlanmaya bağlı olarak ekonomik beklentileri artırdığını ifade eden Ak, şunları kaydetti:



"Yeni açıklanan kapanma kararlarıyla gelecek verilerin aşağı yönlü olmasını bekleyebiliriz. Sosyal izolasyon kuralları ekonomik beklentileri doğrudan etkiliyor. Uygulanan tedbirlerle istenilen sonuçlara ulaşılıp, vaka sayıları kontrol altına alınırsa ve bunun sonucunda tekrardan açılma sağlanırsa verilerde yeniden yükselişler olabilir. Ekonomik güven endeksinin salgının gidişatı ile paralel gideceğini düşünüyorum."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara