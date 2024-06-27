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Ekonomik güven endeksi haziranda geriledi

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#Ekonomi Güven Endeksi#Endeks#Güven
Ekonomik güven endeksi haziranda geriledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 10:12

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

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#Ekonomi Güven Endeksi#Endeks#Güven

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