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Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu

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#Perakende#Ekonomiye Güven#Güven Endeksi
Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 10:25

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 99,0 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.

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#Perakende#Ekonomiye Güven#Güven Endeksi

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