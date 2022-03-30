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Ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

#TÜİK#Ekonomik Güven Endeksi#Ekonomianasayfa
Ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Ekonomik Güven Endeksi verini açıkladı. Ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi şubat ayında 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

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#TÜİK#Ekonomik Güven Endeksi#Ekonomianasayfa

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