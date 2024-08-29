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Ekonomik güven endeksi 93,1 oldu

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#TÜİK#Ekonomi#Güven
Ekonomik güven endeksi 93,1 oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 10:27

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 93,1 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 94,4 olan endeks, ağustosta yüzde 1,3 azalışla 93,1'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artarak 76,4'e çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 88 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,293,1
Eylül95,5 
Ekim96,6 
Kasım95,3 
Aralık96,4 
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#TÜİK#Ekonomi#Güven

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