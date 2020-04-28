Ekonomik faaliyetlerin kısıtladığı dönemde Alman ekonomisi yüzde 16 daraldı

Ifo tarafından şirketlerin kapasite kullanımı, birinci ve ikinci çeyrekte gerçekleşen ve beklenen satış rakamlarına ilişkin tüm sektörlerden 8 bin 800 firmanın katılımıyla yapılan nisan ayı anket sonuçları açıkladı.

Anket sonuçlarından Ifo'nun hesaplamalarına göre, mart ayından bu yana yürürlükte olan kısıtlamalar Alman ekonomisini olumsuz etkiledi. Ekonomi, bu dönemde yüzde 16 daraldı.

Nisanda ekonomik faaliyetlerde en büyük düşüş yüzde 84 ile seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde görülürken, bunları, yüzde 76 ile havacılık, yüzde 68 ile konaklama izledi. Koronavirüs krizinde tek kazanan ise kapasite kullanımının yüzde 7 arttığı ilaç sektörü oldu.

"2021'İN SONUNA KADAR KORONAVİRÜS ÖNCESİ KOŞULLARA DÖNMEYECEĞİZ"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu (yüzde 16 daralma), Almanya'nın GSYH'sinin ilk çeyrekte yüzde 1,9 küçüleceği anlamına geliyor. İkinci çeyrekte yüzde 12,2 oranında bir daralma beklenebilir." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bu yıl yüzde 6,6 küçülebileceğini belirten Wollmershaeuser, "2021'in sonuna kadar koronavirüs öncesi koşullara dönmeyeceğiz. Ancak 2021 sonunda mal ve hizmet üretimi koronavirüs krizi yaşanmadan ulaştığı seviyeye gelecektir. Bunu başarmak için GSYH'nin 2021'de yüzde 8,5 büyümesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Wollmershaeuser, mart ayından bu yana yürürlükte olan kısıtlamaların nisan sonunda sadece kademeli kaldırılması durumunda farklı sektörlerin çok farklı oranlarda toparlanacağını aktararak, "Koronavirüs krizinin sonuçları gelecek yıl öncelikle dinlenme, eğlence, kültür, konaklama ve restoran hizmetleri sektöründe daha iyi hissedilecek." ifadesini kullandı.

İmalatta katma değerin bir yıl içinde kriz öncesi seviyesine dönebileceğini vurgulayan Wollmershaeuser, tüm sektörlerin üçüncü çeyrekten başlayarak büyümeye başlayacağını ancak bu büyümenin yılın ilk yarısındaki düşüşten daha küçük olacağını kaydetti.