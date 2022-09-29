Ekonomik canlılık Türkiye’yi büyütecek

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Uluslararası kuruluşlar açıkladıkları son çeyrek raporlarında küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürürken, Türkiye’ye ilişkin 2022 yılı sonu büyüme tahminlerini yükseltmeye devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) ardından son olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye için 2022 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

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EBRD’nin dün detayları paylaşılan “Bölgesel Ekonomik Beklentiler” raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, bu yıl Türkiye ekonomisi için mayısta yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisinin yüzde 4.5’e çıkarıldığı belirtildi. Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olması ve yüzde 3’ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden olduğu vurgulanan raporda, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

SEÇİM ÖNCESİ

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Raporda ayrıca, TL’deki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyonun temel kırılganlıklar arasında yer aldığı bildirildi. Türkiye’nin, 180 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli dış borcuna ilaveten cari açığının arttığı belirtilen raporda, döviz rezervlerin zayıflamasının önemli endişeler arasında görüldüğü aktarıldı. EBRD’nin son raporunda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında, planlanan seçimler öncesi hanehalkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yaz başındaki tahminlere paralel olarak yüzde 3.5 büyümesinin beklendiği de kaydedildi. Önceki gün yayınlanan OECD raporunda da, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3.7’den yüzde 5.4’e çıkarılmış, 2023 yılı için tahmin ise yüzde 3 olarak bırakılmıştı. Öte yandan, Fitch Ratings de iki hafta önce açıkladığı güncel raporundaküresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.9’dan yüzde 2.4’e düşürürken, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4.5’ten yüzde 5.2’ye yükseltmişti.

ENFLASYONA DİKKAT

Ekonomistler, Türkiye’nin ihracat odaklı ekonomi politikası, seçim öncesinde açıklanan konut projeleri, ücretli çalışanlara yapılacak iyileştirmeler gibi birçok etkenden dolayı güçlü büyümesine devam edeceğini bildirdi. Ekonomist Atılım Murat, yatırım bankaları Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini uzun süre önce yüzde 5’e çektiklerini hatırlatırken, “Ekonomik aktivite halen çok canlı. Açıklanan konut projeleri, ücretli çalışanlara yönelik önümüzdeki dönemde atılacak adımlar bu canlılığı koruyacak. Tabii ki bu büyüme enflasyon pahasına geliyor. Kısacası önümüzdeki dönemde de Türkiye güçlü büyümesini sürdürecek, en azından seçimlere kadar böyle devam edecek. Ancak, yüksek enflasyon da bu büyümenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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OVP’DE 2024 HEDEFİ YÜZDE 5.5

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program’da (2023-2025) Türkiye ekonomisine ilişkin güncel büyüme beklentileri, uluslararası kuruluşların tahminlerine paralel şekide açıklanmıştı. Programda, ekonomik büyüme tahmini 2022 ve 2023 yılları için yüzde 5, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 5.5 olara belirlenmişti.İşsizlik oranı tahminleri ise 2022 için yüzde 10.8, 2023 için yüzde 10.4, 2024 yılı için yüzde 9.9, 2025 için yüzde 9.6 olarak açıklanmıştı. Yıl sonu tüketici enflasyonu tahminleri de 2022 için yüzde 65, 2023 için yüzde 24.9, 2024 için yüzde 13.8, 2025 için yüzde 9.9 olarak duyurulmuştu.