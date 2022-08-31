Ekonomide yoğun sonbahar mesaisi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde yeni orta vadeli planın eylülün ilk haftasında açıklanacağını geçen günlerde duyurdu. Açıklanacak program, 2023-2025 döneminin makro büyüklüklerini içerecek. Bütçe büyüklüklerini de kapsayacak olan planda yapılması planlanan düzenlemelere de yer verilecek. 17 Ekim’de ise 2023 yılı bütçesi TBMM’ye sunulacak. Ekim ayının ikinci yarısında başlayacak olan bütçe maratonu aralık ayının sonuna kadar sürecek.

9 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

TBMM’de 1 Ekim’de başlayacak yeni yasa döneminde ise, öncelikli olarak ekonomiyi ilgilendiren bir torba yasa teklifi bekleniyor. Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredilerindeki faiz uygulaması kaldırılırken, kredi geri ödemelerinden toplam 26 milyar TL’lik bir bölüm silinecek. Yeni öğrenim kredileri için de düzenleme yapılacak. Torba teklifin bir diğer düzenlemesi ise toplamda 6 milyon vatandaşın 30 milyar liralık borcunu etkileyecek.

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BORÇLAR SİLİNECEK

Düzenleme iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada vatandaşların 2 bin TL’ye kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarını devlet üstlenecek. 2 bin TL’ye kadar olan borç silinecek, icradan düşecek. Paketin ikinci ayağında ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlarla ilgili düzenleme yapılacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 TL’ye kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Silinecek borçlar bireysel borçları kapsayacak. Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlemesi iptal edilen Fiyat İstikrarı Komitesi’yle ilgili yasal bir düzenleme de torba teklife eklenecek.

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EYT’DE YASAL DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçen günlerde yaptığı açıklamada, birçok insanın gündeminde olan emeklilikte yaşa takılanlarda takvimi açıkladı. Öncelikle sözleşmeli çalışanların kadroya geçişini değerlendireceklerini belirten Bilgin, “Programımızda ne varsa sırasıyla devam ediyor. Daha sonra EYT’liler konusu var. O daha geniş. Aralıkta veya ocak ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olur” dedi. EYT konusunda, “Bir torba yasa olur mu” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Torba yasa olması şart değil. Meclis nasıl takdir ederse o. Biz çalışmalarımızı tamamlarız Meclis nasıl takdir ederse o şekilde gerçekleşir”yanıtını verdi.

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SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR

13 Eylül’de ise, kira ve ev fiyatlarındaki artışı durdurmak için gündeme getirilen sosyal konut projesi açıklanacak. Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.

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GÖZLER YENİ ASGARİ ÜCRETTE

Aralık ayında, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için de masaya oturulacak. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmış ve net asgari ücret 5 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Aralık ayında yapılacak müzakerelerde masada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK olacak.