Ekonomide nabız turları

Meclis’in ilgili komisyon üyeleriyle bir araya gelen bakanlara bir dizi sorun ve talepler sıralandı. Banka kredilerinin kolaylaştırılması, yeni serbest bölgeler kurulması ve ihracattaki sorunların giderilmesine ilişkin kararlar alınacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan sonra Ticaret Bakanı Mehmet Muş da partinin ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, başta pandemi olmak üzere ekonomiye ilişkin şu görüşler paylaşıldı:

SİCİL AFFI

Bankaların yaptığı sicil affı ve kara listeden çıkarma işleminin uygulamasında sorun yaşanıyor. Sicil affına rağmen kara listeleri tutup, kredi talep edenlere vermiyorlar. O listeler çekmecede bekliyor. Özel bankalarda daha çok sorun yaşanıyor. Kamu bankalarında da zaman zaman sorun oluyor. Bu sorunun çözümüyle ilgili önlemler alınmalı.

YERLİ ÜRETİM

Yatırım yapılacak alanların geliştirilmesi, organize sanayi bölgelerinin sorunların çözülmesi, yerli makine üretimi, ithal ikamesi olabilecek alt yatırımların, yerli üretimin desteklenmesi talepleri oldu. Bakanlar da, savunma sanayinde gelişmiş teknoloji yüzde 73’ü aştığı, makine sanayi başta olmak üzere yüksek teknoloji yatırımlarının artacağını dile getirdi.

İHRACATTAKİ SORUNLAR

Bazı ürünlerin ihracatında yaşanan güçlüklerin yaşandığı dile getirildi. Örneğin maske kumaşı ihracatında yaşanan sıkıntıdan örnekler verildi. Ayrıca, yurt dışındaki serbest ticaret bölgelerinin sayısının arttırılması talep edildi. Moğolistan’da kurulacak, yeni serbest bölge örnek olarak gösterildi. Benzer yeni kararlar alınacağı belirtildi.

KOBİ KREDİLERİ

Toplantılarda, ihracat yapan KOBİ’lerle, ilk kez ihracat yapacak KOBİ’lerin, kullandığı, Merkez Bankası kaynaklı Eximbank kredilerinin koşullarının ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldığı, Ticaret Bakanlığı’ndaki çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Ayrıca, Perakende Yasası, Hal Yasası, Kooperatifcilik Yasalarının yeni dönemde çıkartılacağı öne sürüldü.

ÇEKE HAPİS BİLMECESİ

Görüşmelerde, karşılıksız çeke hapis cezası konusunda iş çevrelerinden sürekli şikâyetler geldiği, hem suiistimalleri önlemek, hem de bankaları devreye sokarak sigorta sistemi gibi mekanizmalar kurma önerileri yapıldı. “Zaten baktığınızda, 4 yıldır hapis cezası uygulanmıyor, sürekli erteliyoruz. Mahkemeler sahte çeke hapis cezası vermek konusunda çekimser. Yani bu sistem işlemiyor. Yeni mekanizma kurmalıyız” önerileri yapıldı.

YATIRIM ORTAMI

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, pandemiden kaynaklanan sorunların hızla çözülmesi talepleri gündeme getirildi. Tasfiye edilmek zorunda kalan faizsiz ev şirketleriyle ilgili bazı itirazlara, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Kanun önünde herkes eşit muamele yapılacak. Kurallara uyanlar bu işe devam edecek” dedi. Tasfiye kararı verilen şirketlerin neredeyse tamamının doğu illerinde olduğu belirtiliyor.

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