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Ekonomi
Haber Giriş: 30.05.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Ekonomide kritik veri yarın açıklanıyor

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Ekonomide kritik veri yarın açıklanıyor

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. Ekonomistler Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

2020'DE YÜZDE 1.8 BÜYÜDÜ

Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

Pandemiye rağmen büyüme
Pandemiye rağmen büyüme

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