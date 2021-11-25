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Ekonomide kritik toplantı sona erdi! MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Bankacılık sektörü çok güçlü

#Merkez Bankası#BDDK#Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda ekonomide yaşanan son gelişmelerin değerlendirildi. Kavcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Banka Genel Müdürlerimizle karşılıklı görüşlerimizi değerlendirdik. İyi bir görüşme oldu. Biz zaten normalde de iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bankacılık sektörü Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri ele almak için banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Etiler’de bulunan Türkiye Bankalar Birliği’ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo’su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

* Biz zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanlığı'nda durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi.
Bankacılık sektörümüz çok güçlü. Banka Genel Müdürlerimizle karşılıklı görüşlerimizi değerlendirdik.

* İyi bir görüşme oldu. Biz zaten normalde de iletişim halindeyiz. Herhangi bir problem yok. Bankacılık sektörü Türkiye ve dünyada en güçlü şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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* Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yılın değerlendirilmesi. MB BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişi alındı.

* Her şey kendi içerisinde arkadaşlarla konuştuk. Faiz indirimleri olsun diğer konular olsun bilgilendirme yaptık. Taleplerini taleplerimizi değerlendirip her zaman olduğu gibi süreç içinde değerlendirdik, değerlendiriyoruz.

* Bu toplantı daha önceden planlandı. Sonradan olan bir toplantı değil.

* Bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Yaşanan volatilenin üstünden gelecek bir sektörümüz var.

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Son dönemde özellikle piyasada oluşan kurun volatilenin azaltılması, MB'nin öngörülmesi açısından hep şu eleştiriliyordu. "Hep bu kadar dalgalı kur var. Ama MB'nin bu işi yönetmesi lazım" Kim le yönetmesi lazım ilgili kurumlarla yönetmesi lazım. BDDK'nın bankaların iletişim halinde olması lazım. Daha önce de karşılıklı bilgilendirici toplantılar yapılmaktaydı. Bu toplantının olağanüstü bir toplantı olarak değerlendirilmemesi lazım.

Sayın Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik açısından, özsermaye açısından Avrupa'da gelişmiş piyasada olduğu gibi çok güçlü olduğu ve bu volatile... A'dan Z'ye tüm senaryoların konuşulduğunu, bankaların değerlendirmelerini bundan sonra yapılması gerektiğinin konuşulduğunu görüyoruz. Bu tür toplantılar önemli. Hem kamu bankları hem özel bankalar neticesinde, bundan sonra nasıl adımlar atılabilir... Özel bankalar yapıyı gördükten sonra biraz gecikmeli olarak buna adapte oluyor. Bundan sonra bu adaptasyonun daha net olması için... Türkiye'de çok güçlü bir finans sistemi var.

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Burada özellikle MB'nin bundan sonra ne yapacağıyla ilgili karşılıklı diyalog içerisine girildiği görülüyor. Bu piyasa için çok önemli. Kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Bu işin en önemli noktası bankalar. Krediler bankalar tarafından kullanılıyor, vatandaşlar bankalarla direkt muhatap.

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#Merkez Bankası#BDDK#Ekonomi

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