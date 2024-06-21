‘Ekonomide istikrar ve öngörülebilirlik artıyor’

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Chatham House’un Londra’daki merkezinde gerçekleşen panele, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Chatham House Direktörü ve Genel Müdürü Bronwen Maddox ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Birleşik Krallık başta olmak üzere pek çok ülkeden üst düzey ismi bir araya getiren etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, panel sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde böyle bir paneli gerçekleştirmek büyük bir gururdu. Panelde Mehmet Şimşek de bizimleydi. Katılımı için Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Sayın Bakanımız öncülüğünde Türkiye’nin uyguladığı yeni ekonomik program büyük takdir topluyor. Ekonomimizde her geçen gün öngörülebilirlik ve istikrarın arttığını gözlemliyoruz. Artan güven ve yatırımcı ilgisi de programın başarısını şimdiden kanıtlıyor. Türkiye’nin başarılarının ve küresel değişimlere uyum sağlama yeteneğinin ülkemizi bir güç merkezi haline getireceğine inanıyoruz. Türkiye’nin bankası Akbank olarak biz de ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.