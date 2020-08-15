‘Ekonomide bağımsızlığın bir bedeli var'

Twitter’da bir de sesli bir mesaj yayınlayan Bakan Albayrak, şunları söyledi: “Bu ülke paradigma değişikliğini başlattı. Ekonomi ve enerji politikaları başta olmak üzere, güvenlik, savunma sanayi... Tamamında Türkiye başka bir yola girdi. Bu zihniyete akıl veren, parmağında oynatan kişilere ben buradan sesleniyorum. Bu ülkenin anahtarı, bu ülkede milli iradeyi teslim etmiş, teslim edilmiş, seçimle bu yetkiyi almış iktidardadır. Başkalarında değil. Bu iktidar, bu lider bunu ilk günden itibaren nasıl vermediyse bundan sonra da vermeyecektir. Bize düşen görev, saldırılmaya muhatap olmaksa, biz bunu çekeceğiz. Sonuna kadar da bu mücadeleyi vereceğiz. Ve emin olun zerre, şu kadar bizi etkilemiyor.”





