Ekonomi yönetiminden enflasyon hamlesi! Sigarada vergi düşürüldü

Ekonomi yönetiminden enflasyonla mücadelede sigara adımı geldi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla sigara üzerinden alınan nispi vergi oranı yüzde 67’den yüzde 63’e düşürüldü. Yine sigara üzerinden alınan maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu. Yapılan düzenleme ile sigarada fiyat artışına gerek kalmadı. Eğer nispi oran düşürülmeyip, maktu vergiler de artsaydı enflasyona etkisinin 50-100 baz puan arasında olacağı tahmin ediliyor. Asgari maktu sigara tüketicilerinin daha ucuz sigaraları tercih etmesi halinde vergi tahsilatını garantileyen bir vergi. Nispi vergi ise yüksek fiyattan satılan sigaralardan oransal vergi alınmasını sağlıyor. Nispi vergi oranı enflasyondan bağımsız olarak değiştirilebiliyor. Ocak-Haziran 2021 dönemi için bu ürünlerde yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncellemenin de uygulanmaması kararlaştırıldı.

Alkol ve sigaradan alınan vergiler her altı ayda bir enflasyondaki gelişmelere göre değiştiriliyor. ÖTV yasasının 12. maddesinde, “... en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır” diyor. Enflasyonun açıklandığı gün aksi yönde bir karar yoksa otomatik olarak sistem devreye giriyor. Son beş aylık ÜFE yüzde 14.39 civarında. Bu orana aralık ayında açıklanacak enflasyon da dahil olacak. Sigaranın sepet içindeki ağırlığı yüzde 5.71. ÜFE’nin gerçekleşme oranı sigara vergisine yansıdıktan sonra yapılacak fiyat artışı da TÜFE’ye etkileyecekti. Sigarada paket başına 1 liralık artış yapıldığında, enflasyonda 0.35-0.37 puanlık yükselişe denk geliyor. Eğer ÜFE artışı yansıtılsaydı, sigaraya 1.5 liralık bir zam yapılması gerekiyordu.

REFORM KAPSAMINDA

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, nispi vergi oranının yüzde 63’e düşürülmesi düzenlemesini makroekonomik reform kapsamında yaptıklarını belirterek, Merkez Bankası’nın araçlarıyla enflasyona katkı verirken, kendilerinin de vergi araçlarıyla destek verdiklerini söyledi. Bayrakdar, “Bu uygulamayla daha istikrarlı bir modele geçiliyor. Bir taraftan uzun vadede enflasyonist baskıdan kurtulmuş oluyoruz” dedi. Nispi vergideki indirimin sigara firmalarını zam baskısından kurtardığını ifade eden Bayrakdar, “Firmalar 2021 yılı için maliyet ve vergi kaynaklı zam stresinden kurtulmuş olacaklar. Buradan ciddi vergi gelirimiz var. İstikrarlı yapıya kavuşmak istiyoruz” dedi.