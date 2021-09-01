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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.09.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Ekonomi yönetimi büyümeyi yorumladı

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Ekonomi yönetimi büyümeyi yorumladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte %21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüyen ekonomiye ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Muş "Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2.çeyrekte %21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu.

Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir." dedi.

Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü
Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü

Muş "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Uzmanlar büyüme rakamlarını değerlendirdi: Üçüncü çeyrekte ne olacak Sanayi vurgusu...
Uzmanlar büyüme rakamlarını değerlendirdi: Üçüncü çeyrekte ne olacak? Sanayi vurgusu...

BAKAN ELVAN: BÜYÜMEYİ SÜREKLİ KILMANIN ÇABASINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" dedi.

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