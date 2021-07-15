Ekonomi torba teklifi komisyondan geçti: 75 TL’lik asgari ücret desteği geliyor

EKONOMİDE birçok alanda yeni düzenlemeler getiren torba yasa teklifi komisyonda yapılan eklemelerle kabul edildi. Torba teklifin görüşmeleri sırasında AK Partili vekillerin imzasıyla verilen ve kabul edilen önergeyle, 2021 yılının tamamı için 75 TL’lik asgari ücret desteği verilecek. Asgari ücret desteği toplu sözleşmeli yerlerde brüt 7 bin 920 TL’ye kadar uygulanacak. Yetkililer, geriye dönük olarak da mahsuplaşma yapılacağını belirtiyor. Komisyona düzenlemeyle ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem 2016 yılından bu yana uyguladıkları asgari ücret desteğinin bu yıl da maddeyle yürürlüğe gireceğini söyledi. Desteğin günlük 2.5 lira olacağını belirten Erdem, 2020 yılında kapsam giren asgari ücretli sayısının 17.3 milyon olduğunu da sözlerine ekledi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, önergeyi desteklediklerini ifade etti. Usta, “Çünkü burada sadece bunu işveren desteği diye düşünmeyelim, bunun bir tarafı da işçidir nihayetinde” diye konuştu. Komisyonda söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, 6 aydır gündeme gelmesini bekledikleri maddenin gündeme gelmesinden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Görüşmeler sırasında kabul edilen bir diğer düzenlemeyle de tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesini TMSF yürütecek. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, “Yaklaşık 21 şirketin mali durumları itibarıyla problemli olduğu anlaşılıyor. BDDK’nin girdiği hesaplar çerçevesi içerisinde kasalarında yeterince para olmadığı. Toplam bu sektörde 387 bin mudi var. Tasfiye konusunda uzmanlaşmış TMSF’ye devir suretiyle oradaki buradaki mağduriyetin minimize edilmesi için çaba sarf edilecek” diye konuştu. Gül, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Şimdi de bu evim şirketlerinin skandalıyla karşı karşıyayız. 387 bin korkunç bir rakam. Bunların kaçı mağdur?” sorusuna ise, “Mağdur olma ihtimali aşağı yukarı yüzde 10’u, 40 bin civarında” yanıtını verdi.

İŞ DÜNYASINDAN TEŞEKKÜR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Akkol, “Tüm süreç güzel bir noktaya bağlandı ve asgari ücret desteği kabul edildi. Yapıcı çağrılarımıza yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, bakanlarımıza, komisyon üyesi vekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Teklife göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm olanların cezalarının infazı 30 Nisan 2021’e kadar durdurulacak. Bu suçların infazı daha önceki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu. Böylece 24 Mart 2020-30 Nİsan 2021 tarihleri arasındaki karşılıksız çek suçları kapsama alınacak. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre de 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan ve veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara getirilen cezaların yürürlük tarihi 2022 yılına ertelenecek.

Gözaltı sürelerinin uzatılabilmesine ilişkin düzenlemeyle, kamu görevlilerin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmamasına ilişkin düzenlemelerin süresi 3 yıl daha uzatılacak.

783 ŞİRKETE 302 YÖNETİCİ

TERÖR örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle şirketlere ve varlıklara kayyum atanmasına karar verildiği takdirde kayyum olarak TMSF’nin atanacağına ilişkin düzenlemenin süresi 3 yıl daha uzatıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Fon, hâlihazırda Türkiye’nin 37 ilinde toplam 783 şirkette ve 103 gerçek kişinin mal varlığı değerlerinde kayyum olarak görev yapmaktadır. Fon’un kayyum olarak görevlendirdiği şirketlerden bugüne kadar da 420’sinin kayyumluk kararı yine mahkemeler tarafından tamamen kaldırılmıştır. Bu 783 tane şirkete 302 kişi yönetici olarak atanmış…” bilgisini verdi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “700 küsur şirket bir bünyede idare edilebilir mi, var mı dünyada böyle bir örnek?” derken, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da, “Bir insan 10 tane şirketin nasıl yöneticisi olabilir? Bir şirketi 8 -10 kişi yönetirken, 1 kişi 10 tane şirkette yer alıyorsa bu iş farklı bir noktaya doğru gidiyor demektir” dedi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın