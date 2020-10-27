‘Ekonomi rotasında ilerliyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirtti. Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74.6’dan yüzde 74.9’a yükseldi” bilgisini paylaştı.

GÜVEN ENDEKSLERİ ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 74.9 iken, ekimde yüzde 6.4 artarak 79.7’ye yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8 artarak 77 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 7.2 artışla 74.9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 4.3 artarak 87.4’e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde yüzde 1.7 artışla 95’e ulaştı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3 artarak 86.6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0.2 azalarak 107.5’e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 2.7 yükselerek 90.9’a çıktı.

2.8 PUAN YÜKSELDİ

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) 4 puan yükselerek 109.7’ye ulaştı. Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.