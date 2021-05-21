Ekonomi paketinde çalışmalar hızlandı

Ekonomik reform paketine yönelik çalışmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, teklifte hangi önceliklerin yer alacağına ilişkin çalışmalar yoğunlaştı. Düzenlemede olması beklenen başlıklar şöyle:

TİCARETE YENİ KURALLAR

Piyasa işlemlerinin kolaylaştırma ve ticaretin kurallarının yenilenmesine ilişkin hükümler olacak. Piyasadaki temel girdiler ve tedarik zincirine ilişkin sorunlara çözüm getirileceği önü sürülüyor. Ayrıca, haksız kazancın ve fırsatcılığın önlenmesi için yeni denetim mekanizmaları kurulacak. Denetim gözetim işlemi 10 ayrı bakanlığı ilgilendirdiği için karmaşanın ortadan kalkması için “Piyasa Gözetim ve Denetim Kurulu” adı altında tek bir yapı oluşturulacak.

E- TİCARETE ALTYAPI

Özellikle e-ticaretle ilgili düzenlemelere yer verilecek. Pandemi döneminde büyüyen bu şirketlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve sürdürülebilir olmalarının sağlanması için altyapı kuralları oluşturulacak. e-ticaret şirketlerinin uluslararası alana açılması kolaylaştırılacak.

HAL YASASI YENİDEN

Yıllardan beri bir türlü çıkartılamayan hal yasasına ilişki düzenlemelere yer verileceği belirtiliyor. Tedarik zinciri, tarladan sofraya uygun ulaşım sisteminin kurulması ve gıda enflasyonunun önlemesiyle ilgili düzenlemeler yer alacak. Hallerdeki ürün çeşitliliği artırılacak, hallerin modernizasyonu yapılacak ve altyapısı yenilenecek.

DOĞALGAZ PİYASASI

Doğalgaz piyasasının, elektrik piyasasında olduğu gibi rekabete açılması, çok sayıda üretici ve dağıtıcının olduğu kontrollü bir sisteme dönüştürülmesiyle ilgili çalışmanın da paketin konusu olabileceği belirtiliyor. Ancak bazı parti kurmayları, buna ilişkin düzenlemenin bir sonraki çalışmaya kalabileceğini ifade ediyor.

GÜÇLÜ KOOPERATİFLER

Kooperatifçilik Kanunu değiştirilecek. Kooperatif şirketlerinin piyasada kalabilmesi ve güçlenmesine ilişkin altyapı düzenlemeleri yapılacak. Kooperatif işletmeciliği, hane halkının üretime sokulması, bölgesel kooperatiflerin güçlendirilmesiyle ilgili düzenlemelere yer verilecek. Kooperatiflere vergi avantajının getirilmesi, hallerde kooperatif ürünlerine öncelik tanınması, kooperatiflerdeki istihdamın desteklenmesi gibi konular yer alıyor. Kooperatif denetimleri, akraba kayırmacılığının ortadan kaldırılması, şubeleşme gibi sorunlara da çözüm getirilecek.

KOBİ ALACAKLARI

KOBİ’lerin desteklenmesi sürecinde, bu şirketlerin alacaklarının bankalara teminat gösterebilmesine olanak sağlayacak düzenlemelere yer verilecek. Böylece, KOBİ’lerin alacakları bir nevi sigorta görevi üstlenecek.

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