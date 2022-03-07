Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın toplanacak

#Ekonomi Koordinasyon Kurulu #Fuat Oktay#Toplantı
Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak.

Haberin Devamı

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külleyisi'nde gerçekleştirilecek. Yarın saat 17.00’de yapılması planlanan toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanısıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in katılması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu #Fuat Oktay#Toplantı

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna