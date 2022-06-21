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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan fiyat istikrarı vurgusu

#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Fuat Oktay#Fiyat İstikrarı
Ekonomi Koordinasyon Kurulundan fiyat istikrarı vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirlerin değerlendirildiği bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında biraraya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

3 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplantıda, son dönemdeki gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörüler değerlendirilmiş, ek bütçe süreci ile ilgili temel hususlar üzerinde durulmuştur.

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Son dönemde küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi’nin çıktıları da göz önünde bulundurularak gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi gibi uygulamalar kapsamında kaydedilen gelişmeler detaylı şekilde görüşülmüştür. Söz konusu uygulamaların yurt içindeki üretim kapasitesini artırmak ve ara mallardaki ithalata bağımlılığı azaltmak suretiyle büyümeye ve cari işlemler dengesine sağlayacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur.

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Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır.

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#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Fuat Oktay#Fiyat İstikrarı

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