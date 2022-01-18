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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Fuat Oktay#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni ekonomi modeli ve son ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Fuat Oktay#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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