×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Güncelleme Tarihi:

#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Cevdet Yılmaz#Program
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 16:05

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Kurul'dan yapılan açıklamada "Ekonomi programımızın ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." denildi.

Haberin Devamı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklama şu şekilde: 

Ekonomi programımızın ilk yılını geride bırakırken, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımlarımız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru yol alırken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı düşmeye devam ederek tek haneli seviyelerde seyretmiştir. 

Kalıcı refah artışına ulaşmak ve yatırım ortamını daha da iyileştirmek için fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir. Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başlayacak ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyon hızla gerileyecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu#Cevdet Yılmaz#Program

BAKMADAN GEÇME!