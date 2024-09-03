Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 2.5 büyüdü

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Böylece, yılın ilk yarısında yıllık büyüme yüzde 3.8 oldu. Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5.7 büyüme verisi ise yüzde 5.3’e revize edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:

MİLLİ GELİR 1.2 TRİLYON DOLARI AŞTI: Türkiye ekonomisinin büyüklüğü, yılın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla kümülatif olarak TL bazında 35 trilyon lirayı, dolar bazında ise 1.2 trilyon doları aştı. Kişi başı milli gelir ise nüfus tahminlerine göre 14 bin dolar seviyesinde oldu.

SANAYİDE DARALMA: Tarım sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 büyüdü ve büyümeye 0.13 puan katkı verdi. Sanayi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 daralma yaşadı. İmalat sanayindeki daralma ise yüzde 2.9 ile daha belirgin gerçekleşti. Sanayideki daralma ekonomik büyümenin 0.36 puan daha az gerçekleşmesine neden olurken imalat sanayinin negatif katkısı ise 0.49 puan hesaplandı.

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İNŞAATTAN BÜYÜMEYE KATKI: İnşaatta yüzde 6.5’luk artış olurken, büyümeye etkisi 0.35 puan oldu. İnşaatta ilk çeyrekte de yüzde 11 büyüme sağlanmıştı. Gayrimenkul sektörü yüzde 3.7 büyürken, ekonomiye 0.29 puan katkı verdi. İkinci çeyrekte hizmetler sektöründeki büyüme yüzde 2.9 olurken, ekonomiye katkısı 0.77 puan oldu. Bilgi iletişim sektörü yüzde 3.4, idari destek ve hizmet sektörü yüzde 0.6, kamu yönetimi yüzde 3.2, diğer hizmetler ise yüzde 7.4 büyüme sağladı. Finans, sigorta sektöründe yüzde 3.4’lük büyümenin 0.21 puanlık katkısı olurken, ilk çeyrekteki 6.7’lik büyümenin altında kalındı. Vergilerde ise yüzde 9.6 büyüme 0.13 puanlık katkıda bulundu.

HANEHALKI TÜKETİMİ YAVAŞLADI: Sıkı para politikasının etkisiyle hanehalkı tüketiminin hız kestiği gözlendi. İkinci çeyrekte yüzde hanehalkı tüketim harcamaları 1.6 büyürken, 2020 yılı ikinci çeyrekten itibaren ilk kez bu kadar düşük seviyede büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde vatandaşın tüketimi yüzde 6.8 büyümüştü. Devletin tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 0.7 büyürken, ekonomiye de 0.09 puanlık katkı verebildi.

Yatırım harcamaları bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 0.5 büyüdü ve ekonomiye katkısı 0.13 puan oldu. İnşaat yatırımları yüzde 8 büyürken, makine teçhizat yatırımları yüzde 5.6 daraldı ve 2019’dan bu yana ilk kez daralma yaşadı.

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İTHALATTA DARALMA: İkinci çeyrekte ithalattaki yavaşlama dış ticaretin ekonomiye pozitif katkı yapmasını beraberinde getirdi. İhracat geçen yıl ilk iki çeyrekte daralmış bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 4.3 büyüme sağlamıştı. İthalat bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 5.7 küçüldü ve ekonomiyi 1.25 puan olumlu katkı vermeyi sağladı. Stoklar ise ekonomik büyümeyi 0.2 puan aşağı çekti.

GÜNCELLENMİŞ ORTA VADELİ PROGRAM GELİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, “Tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçiş çabalarımıza devam edeceğiz” dedi. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacaklarını belirten Yılmaz, “Vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Bu kapsamda hedeflerimize ulaşacağımız yol haritamızı içeren güncellenmiş Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı. TRT Haber canlı yayınına çıkan Yılmaz, orada da “OVP’de üç temel güncelleme söz konusu. Birincisi makro ekonomik değerler. İkincisi, bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz. Üçüncüsü ise yapısal reformlar. 2025-2027 yıllarını kapsayacak yeni OVP’yi 5 Eylül Perşembe günü açıklayacağız. Bu yıl 1 milyonun üzerinde istihdam artışı bekliyoruz. İstihdamınız artıyorsa toplum daha fazla fayda sağlıyor demektir. İlan edeceğimiz OVP’de de en önemli unsurlardan biri istihdamımızı korumak ve geliştirmek olacaktır” dedi.