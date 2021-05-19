Eko-yakıtla ilk uzun mesafeli uçuş

Paris'ten Montreal'e uçuş için kullanılan yakıt emisyon kurallarını konusunda sıkışılırken, dünya çapında endüstrinin alternatif kaynaklarla deney yapma çabalarının bir parçası olarak nitelendiriliyor. Diğer havayolları ve uçak üreticileri de farklı düzeylerde biyoyakıtlar veya farklı türlerde sürdürülebilir yakıt kullanmayı deniyorlar.

Euronews'un haberine göre yolculuk için arzın yüzde 16'sını oluşturan uçak, sürdürülebilir yakıtla havalandı. Air France-KLM, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda duyurdu.

Fransa'nın ulaştırma bakanı Jean-Baptiste Djebbari, bunu “başka bir yol var” diye kanıtladı. Brüksel merkezli çevre koruma grubu Transport and Environment'tan Andrew Murphy, dünya pandemiden ve seyahat özgeçmişinden çıkarken "endüstrinin alternatif yakıtlarla deneyler yapması önemlidir" dedi.

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