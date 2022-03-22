‘Eko İklim Zirvesi’ için geri sayım başladı

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Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı, 30-31 Mart 2022 tarihlerinde ATO Congresium’da yapılacak. Zirvede uluslararası kriterlere uygun iklim dostu bir ekonominin nasıl oluşturulacağına ilişkin sektörler bir araya getirilerek, 60 milyar Euro’luk sınırda karbon vergisi ödememek için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. 4 bin metrekare alanda 12 bin ziyaretçinin beklendiği zirvede 20’yi aşkın oturum yapılacak, B2B görüşmeleri, sertifikalı eğitim programları, workshoplar gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği’nce uygulamaya konulan, tüm sektörler ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı sayılan Yeşil Mutabakat ile Paris İklim Anlaşması’nın TBMM tarafından onaylanması sonrasında Türkiye özel sektörü uyum için kolları sıvadı. ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Eko İklim Zirvesi davetiyesinde “2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını Karbon Nötr hale getirmeyi hedefleyen AB, Sınırda Karbon Düzenlemesiyle, kirleten öder mantığıyla Karbon Vergisi ihdas etmiştir. Kriterlere uyulmaması halinde, 2026’dan itibaren yılda 2 milyar Avro olmak üzere, 2050’ye kadar yaklaşık 60 milyar Avro Karbon Vergisi ödeyeceğiz. Oysa bu rakamı işletmelerimize kaynak olarak aktarmamız; yatırım, üretim, ticaret ve istihdam alanlarında kullanmamız mümkün. Bunun için atmamız gereken ilk adım, yeni şartlara uyum sağlamak, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında toplumda ve işletmelerimizde farkındalık oluşturmaktır” sözleri dikkat çekti.

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12 BİN ZİYARETÇİ

Zirvede iklim dostu bir ekonomiyi kurmak üzere tüm sektörler bir araya getirilerek çözüm önerileri masaya yatırılacak. Karbon Nötr, temasıyla düzenlenen organizasyona devlet başkanları, kamu kurumları,uluslararası kurum ve kuruluşlar, akademisyenler, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör temsilcileri katılacak. 4 bin metrekarelik alanda düzenlenecek ve 12 binden fazla ziyaretçi beklenen zirve alanında ekonomi ve iklim değişikliği temalı bir fuar alanı kurulacak; yirmiyi aşkın oturum yapılacak, B2B görüşmeleri, sertifikalı eğitim programları, workshoplar düzenlenecek. Konserler, dinletiler ve mini şovlar sahnelenecek.