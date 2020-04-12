‘Ekmekte sıkıntı yok’

Balcı, fırıncılar olarak bu süreçte her türlü tedbiri aldıklarının altını çizerek, “Şu an itibarıyla sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde ekmek konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Herhangi bir ham madde sıkıntımız da yok. Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilde vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmasını gerektirecek en ufak bir sebep yok” dedi. Fırıncıların araçlarıyla ara sokaklar dahil evlere ekmek dağıtmaya devam ettiklerine işaret eden Balcı, herhangi bir şekilde ekmeğe ulaşamayan vatandaşların, belediye veya valiliğe bilgi vermeleri gerektiğini aktardı.

Balcı, “Bu süreçte ekmek fiyatlarında en ufak değişiklik söz konusu değil. Fiyatlar dün neyse bugün de aynı. Bu konuda fırsatçılık yapacak bir esnafımız yok” diye konuştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması için genelge yayımlandığını hatırlatan Balcı, söz konusu düzenlemeyi de dikkate alarak fırıncıların hijyen konusunda son derece titiz davrandığını sözlerine ekledi.