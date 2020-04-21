Ekmek komşudan ilaçlar yönetimden

Zorunlu durumlar dışında dışarıya çıkmıyoruz. 20 yaş altı 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı sürerken 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor. Bu zorlu süreçte güvenlik güçlerinin sağladığı desteğin yanında mahalle kültürünün önemi de gördük. Bu kültürün devam ettiği ilçelerde komşular birbirlerinin yardımına koştu. Sokağa çıkamayan büyüklerin alışverişleri yapıldı, ihtiyaçları soruldu. Yüzlerce konutların olduğu sitelerde komşuluk ilişkilerinin çok da gelişmiş olmadığını hepimiz biliriz. Tek bir binada 100’ü aşkın aile oturur ama site sakinleri ne komşularını ne de site personelini tanır. Ancak koronavirüs sürecinde bu da değişti. Site yönetim şirketleri kullandıkları dijital çözümlerle komşuların iletişimine destek olmaya başladı. Evde eksiği olan site sakinleri bu platformlardan mesaj yazarak komşularından yardım istiyor. ‘Fazla ekmeği olan var mı’ diye sorana olan komşusu yardım ediyor. Özel ekip kuran kimi sitelerde de sokağa çıkma yasağı olanlar için alışveriş yapılıyor. Salgın sürecinin bir kazanımı da komşuluk olacak gibi görünüyor.

DİJİTAL KOMŞU

Türkiye genelinde 76 ilde 750 bin konutta kullanılan bulut tabanlı bir dijital platform olan Apsiyon konut sakinlerine özel ‘Komşum Var’ özelliğini geliştirdi. Konut sakinlerine özel olan Apsiyon Mobil Uygulaması’na girenler ‘Komşum Var’ alanındaki tüm yardım isteklerini görebiliyor. ‘Yardım İste’ formunu doldurarak kendileri için yardım isteği oluşturabiliyorlar. Talepler onaylandıktan sonra ‘Yardım Bekleyenler’ listesindeki yerini alıyor. Komşusuna yardımcı olabilecek kullanıcılar, talebin altında yer alan ‘Ben Yaparım’ butonuna basarak sistemde yer alan, kendi iletişim bilgilerini yardım isteyen komşusuyla paylaşabiliyor. Komşuluk ilişkisini dijitale taşıdıklarını belirten Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “11-12 Nisan’daki ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağında platforma gelen talepler bir onceki haftaya göre 10 kat arttı” dedi. Türk, uygulamanın en çok İstanbul’da Zeytinburnu, Maltepe ve Esenyurt’ta, İzmir’de Karşıyaka’da, Ankara’da Yenimahalle’de kullanıldığını söyledi. En çok talep edilen gıda ürünlerinin ekmek, soğan ve kırmızı mercimek olduğunu belirten Türk, “Gıda ürünlerinde çay, yoğurt, domates, sıvı yağ, havuç, toz şeker, süt ve yumurta talep edildi. Gıda dışı ise en çok kedi kumu, şarj aleti, bebek bezi, merdane, akü takviye kablosu, Wifi, PS oyunu, kitap ve çakmak isteyenler oldu” diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜNE ALIŞVERİŞ HİZMETİ

* Aktif Yaşam şirketi çoğunluğu Teknik Yapı olmak üzere yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı 21 toplu konut sitesine hizmet veriyor. Koronavirüs sürecinde sitelerde yaşayan 65 yaş üstü sakinleri tespit ederek çalışmaya başladıklarını belirten Aktif Yaşam Genel Müdür Vekili Osman Coşkun, bu kişilerin günlük tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi. Kapatılan kafe, berber, kuaför, sosyal tesis kiracılarından kapalı oldukları sürece kira alınmaması yönünde yönetim kurullarına teklif sunduklarını belirten Coşkun, sitelerin çoğunluğunun bu tavsiyeye uyarak kira ve aidatları 3 aylığına iptal ettiğini ifade etti.

* İhlas Yapı, markalı projeleri Bizim Evler ve Marmara Evleri’nde bir dizi önlem aldı. Site yönetimleri 65 yaş üstü için özel bir çalışma başlattı. Yönetim çalışanları sokağa çıkma yasağı olan aileleri her gün arıyor. İhtiyaç duyulan gıda alışverişi yapılıyor, eczaneye gidiyor ya da maaş çekme noktasında yardım ediliyor.

* Avrupa Konutları markasıyla yaklaşık 20 bin konuta hizmet veren Artaş İnşaat, 65 yaş üstü sakinlerine alışveriş desteği veriyor.

* 11 Nef projesinde 65 yaş üstüne alışveriş desteği sunuluyor. Şirket, yıllık aidat artışı ve yatırım bütçelerinin ödemelerini erteledi.

SİTELER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Hama, sauna, spor salonu gibi sosyal tesisleri kapatan site yönetimleri hijyen konusuna özen gösteriyor. Site çalışanları maske ve eldivenle çalışırken hem personelin hem de ziyaretçilerin sitelere girişlerinde ateşleri ölçülüyor. Sitelerin birçok noktasına dezenfektan yerleştiren şirketler, binaları içini ve dışını korona önlemleri kapsamında düzenli olarak temizletiyor. Asansörlere uyarı ve önlemler konusunda bilgilendirme metinleri asan yönetim şirketleri, mesaj atarak sokağa çıkma yasağı gibi kararlar konusunda sakinleri bilgilendiriyor.