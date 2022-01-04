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Ekmek fiyatında makul artış beklentisi

#Ekmek#Fırın#İbrahim Balcı
Ekmek fiyatında makul artış beklentisi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, federasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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2021’in ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatının azami 10 lira olduğunu hatırlatan Balcı, şu an ekmeğin kilogramının 12 liradan satıldığını söyledi. Balcı, “İllere göre fiyat ve gram farklılığı olsa da 12 liranın üzerinde 12.5 lira olan birkaç vilayetimiz var. 200 gram ekmek 2.5 liradan satıldığında kilogram fiyatı 12.5 liraya denk geliyor. Bunun yanında 250 gram ekmek 3 liraya satıldığında da kilogram fiyatı 12 liraya denk gelmekte. Yani geçtiğimiz yıl içerisinde birçok girdimize rağmen ciddi anlamda fiyat artışı meydana gelmesinden dolayı ekmekteki fiyat artışının yüzde 20 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz” dedi. Ekmek fiyatını belirlerken hem tüketici hem de üreticiyi düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Balcı, “Bizim amacımız 2022 yılında da makul bir artışla ekmeğin fiyatını belirleyip ve buna göre götürmek olacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğdaydaki artışından dolayı un fiyatlarında yüzde 16 artış oldu ama bir tek un değil, asgari ücretlide yüzde 50 artış meydana geldi, işçilik arttı. İşletme giderlerimizde artış olmayan kalem yok. İşletme giderlerimizde elektrikte zam var, doğal gazda zam var. Buna paralel olarak yine esnafımızın ayakta durabilmesi için ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme mutlaka gelecektir. Ama bu demek değildir ki hemen ocak ayının içerisinde tüm Türkiye’de ekmek fiyatları ciddi anlamda artacak. Böyle bir algının kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

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2022’deki ekmek fiyatını 15 liranın altında tutmayı hedeflediklerini söyleyen Balcı, “Biz bu süreçte ayakta durmanın mücadelesini veriyoruz. Azami fiyatta kilogram fiyatının 15 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz. 14 lira olduğunda 210 gram ekmek 3 lira olur. 15 lira olduğunda 200 gram ekmek 3 lira olur. Fiyatlar illere göre değişiklik arz edebilir” dedi. 

ÖRNEKLERİ VAR

Başkan İbrahim Balcı, fırıncıların fedakarlık yaptığı bir ortamda ekmeğin siyasete alet edilmesini doğru bulmadığına dikkat çekerek, “‘Ekmek fiyatı aşırı pahalanacak, ekmeği yakında 4-5 liradan tüketeceğiz’. Böyle bir şey bizim gündemimizde yokken kamuoyunda bunun gündeme gelmesi şahsımızı ve fedakarlık yapan fırıncı esnafımızı rahatsız etmektedir. Biz yerel yönetimlerin dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini noktasında çalışma yapmasına dün karşı olmadık, bugün de karşı değiliz. Belediyeler fırıncı esnafımızla yapacağı ortak çalışma ile dar gelirli vatandaşlara ucuz ekmek sağlayabilirler. Bunun örnekleri var” ifadelerini kullandı.

 

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#Ekmek#Fırın#İbrahim Balcı

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