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EKK toplantısı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#EKK#Toplantı
EKK toplantısı başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:10

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirileceği, 2025-2027 OVP hazırlık sürecinin ele alınacağı toplantıda, "güneş enerji santrallerinin sulama birlikleri sahasında kullanımıyla tarımsal üretimin artırılması" ile "il istihdam ve mesleki eğitim kurulları" başlıkları üzerinde durulacak.

 

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#Cevdet Yılmaz#EKK#Toplantı

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