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EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

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#Cevdet Yılmaz#EKK#Toplantı
EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 09:32

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alınacak. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapılarak, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM’deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği başlıkları görüşülecek.

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#Cevdet Yılmaz#EKK#Toplantı

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