Ekim ayı tüketici enflasyonu % 2.13

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre, ekim ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri de belli oldu. Ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 3.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2.45 ile ev eşyası takip etti. Ana harcama grupları itibarıyla ekimde en fazla azalış yüzde 0.09 ile eğlence ve kültür grubunda oldu. Alkollü içecekler ve tütünde de yüzde 0.01 azalma oldu. Eğitimde aylık bazda değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar ise yüzde 0.23 ile haberleşme, yüzde 0.71 ile lokanta ve oteller, yüzde 0.88 ile sağlık oldu. Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 38.58 ile erkek kazağında oldu. Ekimde fiyat artışında erkek kazağını yüzde 30.77 ile kadın için hırka, yüzde 26.34 ile kabak izledi. Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 22.31 ile salatalık, yüzde 20.88 ile kadın için pardösü, yüzde 19.83 ile kadın için bot, yüzde 19.68 ile kavun, yüzde 16.74 ile yumurta, yüzde 16.24 ile kuru soğan, yüzde 16.05 ile taze fasulye ve yüzde 12.76 ile kadın için ceket oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30.94’le limonda oldu. Bunu yüzde 24.43 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13.18 ile patlıcan, yüzde 12.49 ile elma, yüzde 8.08 ile havuç, yüzde 3.94 ile Antep fıstığı, yüzde 3.87 ile dereotu, yüzde 2.61 ile yer fıstığı izledi.