Ekim ayı hal endeksi açıklandı

ATB’den yapılan açıklamada, Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin, 2020 Ekim ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişimleri şöyle aktarıldı:

"Ekim ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28 ve meyvede yüzde 6.69 artmıştır. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde -52.78, sebzede yüzde -42.15 ve meyvede yüzde -33.73 azalmıştır.

Ekim ayında fiyat endeksleri bir önceki aya göre domateste yüzde 79.21, sebzede yüzde 40.64 ve meyvede yüzde 11.57 artmıştır. Geçen yılın aynı ayına göre ise domateste yüzde 140.51, sebzede yüzde 59.92 ve meyvede yüzde 49.16 artmıştır.

Domates, sebze ve meyve işlem miktarları, Ekim ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 14.5 düzeyinde artmış ve geçen yılın aynı ayına göre ise (yıllık) ortalama olarak yüzde -37.9 düzeyinde azalmıştır.

Domates, sebze ve meyve işlem fiyatları ise Ekim ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 26.11 düzeyinde artarken geçen yılın aynı ayına göre ise işlem fiyatları ortalama olarak yüzde 54.54 düzeyinde artış göstermiştir.

Domates miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişimler, miktarda yüzde -52.78 azalışla ve fiyatta ise yüzde 140.51 artışla 2020 yılında gerçekleşmiştir.

Sebze miktar ve fiyat endekslerinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişimler; miktarda yüzde -42.15 azalışla ve fiyatta ise yüzde 59.92 artışla 2020 yılında gerçekleşmiştir.

Meyve miktar endeksinde son beş yılın Ekim aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde -33.73 azalışla 2020 yılında gerçekleşmiştir. Fiyat endeksinde ise yüzde 49.16lık artışlık 2020 yılı gerçekleşmesi, 2018 yılındaki yüzde 51.74lük artıştan sonra ikinci sırada yer almıştır.

Bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 6.88 artış göstermiş ve geçen yıldaki yüzde 126.25lik artışın altında kalmıştır.

İşlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 79.21 ile artışını sürdürmüştür. Esasen Mayıs ayından bu yana fiyat hareketliliği sürekli artış göstermektedir. Aylık değişimde geçen yılın Ekim ayında yüzde -4.17lik azalış yaşanmıştı. Temmuz ve Ağustos aylarındaki geçen yılın altında kalma eğilimi, Eylül ayından sonra Ekim ayında da artarak devam etmiştir.

Bir önceki aya göre sebze işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 22.28 ile artışını sürdürmüş ancak geçen yılın yüzde 92.88lik artışının altında kalmıştır. İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 40.64 yükselmiş ve geçen yıldaki yüzde 0.21lik fiyat artışını da aşmıştır.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 6.69 yükseliş göstermiştir. Bu yükseliş, geçen yıldaki yüzde 9.61lik artışın altında kalmıştır.

İşlem fiyat endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11.57 artış göstermiştir. Geçen yılın Ekim ayındaki yüzde 10.84lük artışın üzerinde gerçekleşmiştir."