DÄ±ÅŸ ticaret verileri aÃ§Ä±klandÄ± Dikkat Ã§eken artÄ±ÅŸ...

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TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle oluÅŸturulan genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re; ihracat 2021 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



OCAK-EKÄ°M DÃ–NEMÄ°NDE Ä°HRACAT YÃœZDE 33,9, Ä°THALAT YÃœZDE 22,5 ARTTI

Genel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2021 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ihracat, 2021 Ekim ayÄ±nda yÃ¼zde 19,8 artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ekim ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ithalat yÃ¼zde 5,9 artarak 15 milyar 611 milyon dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yÃ¼kseldi.

Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ dÄ±ÅŸ ticaret fazlasÄ± Ekim ayÄ±nda 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ ticaret hacmi yÃ¼zde 13,0 artarak 36 milyar 193 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu ayda enerji ve altÄ±n hariÃ§ ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± yÃ¼zde 118,9 oldu.Â

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Ekim ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2020 Ekim ayÄ±nda yÃ¼zde 87,8 iken, 2021 Ekim ayÄ±nda yÃ¼zde 93,5'e yÃ¼kseldi.Ocak-Ekim dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2020 Ocak-Ekim dÃ¶neminde yÃ¼zde 77,1 iken, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 84,3'e yÃ¼kseldi.

EKÄ°M AYINDA Ä°MALAT SANAYÄ°NÄ°N TOPLAM Ä°HRACATTAKÄ° PAYI YÃœZDE 95,0 OLDU

Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2021 Ekim ayÄ±nda imalat sanayinin payÄ± yÃ¼zde 95,0, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 3,1, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 1,5 oldu.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta imalat sanayinin payÄ± yÃ¼zde 94,6, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 3,0, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± yÃ¼zde 1,8 oldu.

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EKÄ°M AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM Ä°THALATTAKÄ° PAYI YÃœZDE 79,4 OLDU

GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2021 Ekim ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 79,4, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 12,0 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 8,6 oldu.



Ä°thalatta, 2021 Ocak-Ekim dÃ¶neminde ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 76,9, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 13,4 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± yÃ¼zde 9,5 oldu.

EKÄ°M AYINDA EN FAZLA Ä°HRACAT YAPILAN ÃœLKE ALMANYA OLDU

Ekim ayÄ±nda ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n yÃ¼zde 31,1'ini oluÅŸturdu.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 11 milyar 836 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 9 milyar 202 milyon dolar ile Ä°talya ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n yÃ¼zde 31,1'ini oluÅŸturdu.Â Â

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Ä°THALATTA Ä°LK SIRAYI Ã‡Ä°N ALDI

Ä°thalatta Ã‡in ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. Ekim ayÄ±nda Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile Ä°talya izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n yÃ¼zde 38,1'ini oluÅŸturdu.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde ithalatta ilk sÄ±rayÄ± Ã‡in aldÄ±. Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17 milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD,Â 9 milyar 306 milyon dolar ile Ä°talya izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n yÃ¼zde 40,1'ini oluÅŸturdu.

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MEVSÄ°M VE TAKVÄ°M ETKÄ°LERÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž SERÄ°YE GÃ–RE Ä°HRACAT %2,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re; 2021 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat yÃ¼zde 2,2, ithalat yÃ¼zde 1,3 arttÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ise; 2021 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat yÃ¼zde 24,3, ithalat yÃ¼zde 15,9 arttÄ±.

YÃœKSEK TEKNOLOJÄ°LÄ° ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALAT SANAYÄ° Ä°HRACATI Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° PAYI %2,7 OLDU

Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4 sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. Ekim ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± yÃ¼zde 95,0'dÄ±r. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 2,7'dir. Ocak-Ekim dÃ¶neminde ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %94,6'dÄ±r. Ocak-Ekim dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 2,9'dur.



Ekim ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± yÃ¼zde 72,6'dÄ±r. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %11,8'dir. Ocak-Ekim dÃ¶neminde imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± yÃ¼zde 77,3'tÃ¼r. Ocak-Ekim dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 12,7'dir.

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Ã–ZEL TÄ°CARET SÄ°STEMÄ°NE GÃ–RE Ä°HRACAT 2021 YILI EKÄ°M AYINDA 19 MÄ°LYAR 831 MÄ°LYON DOLAR OLDU

Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re, 2021 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda, ihracat bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 15,3 artarak 21 milyar 599 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ekim ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 23,4 azalarak 2 milyar 309 milyon dolardan, 1 milyar 769 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2020 Ekim ayÄ±nda yÃ¼zde 87,7 iken, 2021 Ekim ayÄ±nda yÃ¼zde 91,8'e yÃ¼kseldi.



Ä°HRACAT 2021 YILI OCAK-EKÄ°M DÃ–NEMÄ°NDE 172 MÄ°LYAR 303 MÄ°LYON DOLAR OLDU

Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2021 yÄ±lÄ± Ocak-Ekim dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



Ocak-Ekim dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon dolardan, 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2020 Ocak-Ekim dÃ¶neminde yÃ¼zde 76,2 iken, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 83,1'e yÃ¼kseldi.