Ek zammın maliyeti 13.7 milyar TL

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Memur ve memur emeklilerine ek zammı da içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Memur ve memur emeklilerine ilave yüzde 2.5’luk zam verilmesini ve ocak ayında uygulanacak toplam zammın yüzde 30’a çıkmasını öngören düzenlemenin toplam maliyeti 13.7 milyar lira olarak açıklandı.

Teklifin görüşmeleri öncesinde komisyon üyelerine maddelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bir bilgi notu da iletildi. Buna göre teklifteki bireysel emeklilikle ilgili kolaylaştırıcı düzenlemelerin fondaki katılımcı sayısını arttırması bekleniyor. Sistemden çıkmadan ev alma gibi belli durumlarda fondaki birikimin yüzde 50’sini çekebilme imkânının 7 milyon katılımcıyı etkileyeceği ve 5 yılda toplam 52 milyar TL fon birikimi etkisi yapacağı hesaplanıyor. Kamu maliyesine ise olumsuz bir etki beklenmiyor.

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BES’TE 13.2 MİLYON KATILIMCI

Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısının yüzde 25’ten 30’a çıkarılmasıyla da, 5 yılda fon birikimine 138 milyar lira katkı yapılacağı, devlet bütçesine yıllık 2.7 milyar lira gider etkisi olacağı hesaplanıyor. Düzenlemeden 13.2 milyon katılımcının yararlanacağı hesaplanıyor. 45 yaş üstüne de bireysel emeklilik imkânı verilmesiyle ise 3.7 milyon çalışanın kapsama girebileceği öngörülüyor. 5 yıllık dönemde 51 milyar TL’lik katkı beklenirken, kamuya maliyeti ise yılda 1.5 ile 7.9 milyon TL arasında tahmin ediliyor.

HAKEDİŞLERİ 70 MİLYAR TL

Ayrıca fiyat artışlarına bağlı olarak Kamu İhale Yasası kapsamındaki işlerde ilave ek fiyat farkı verilecek. Büyük bölümünü inşaat işlerinin oluşturduğu bu alanda ek fiyat farkı, 2021 yılı ikinci yarısı için uygulanacak. Kapsamda toplam 26 bin 789 sözleşme bulunurken, sözleşmelerin bedeli 213 milyar TL büyüklüğe ulaşıyor. Bu dönemdeki hakedişleri 70 milyar TL olan bu işlerde verilecek ek fiyat farkı 10.5 milyar TL düzeyinde olacak. 2 bin 500 TL’nin altında emekli maaşı kalmayacağı yönündeki düzenleme ise toplam 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar TL olarak hesaplanıyor.

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KURUMLAR VERGİSİ'NDEN 2.2 MİLYARLIK ETKİ

Pakette yer alan diğer düzenlemelerin etkileri de şöyle olacak:

* BOTAŞ’ın il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satış fiyatı uygulamasının doğalgazda tasarruf sağlayacağı hesaplanıyor. Buna göre yüzde 15 düzeyinde tasarruf olabilecek ve 2.5 milyar metreküplük düşüş sağlanacak.

* Diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarının da iştirak kazançları istisnasına dahil edilmesiyle 1.5 milyar TL’lik maliyet hesaplanıyor.

* İhracat yapan kurumların ihracat kazançlarına Kurumlar Vergisi’nin 1 puan indirimli olarak uygulanması 470 milyon TL’lik bir vergisel maliyet oluşturacak.

* Üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi’nin 1 puan indirimli uygulanması da 1.7 milyar TL’lik etki oluşturacak.

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'TWEET'LE UYGULAMA BAŞLADI

Paket, muhalefet vekillerinin eleştirilerine neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kur korumalı mevduat hesabının düzenleme geçmeden uygulamaya girdiğini belirtirken “Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerekli veri ve bilgileri talep edebileceği belirtiliyor. İnsanlar bankalarda hesap açıyor. Bunların Maliye Bakanlığı’na verilmesine dair sınırlayıcı hükümler var. Bu paniği arttıran bir hüküm değil midir? Bu ekonomik ortamda paniği ne kadar arttırır, bunun farkında mıyız?” dedi. HDP Diyarbakır Milletevkili Garo Paylan da, “Kur korumalı mevduat ilan edildiğinde dolar 11 liraydı, 13.8 liraya çıktı. 10 günde yüzde 20 faiz vermiş olduk. Yasa olmadan uygulama başlayabilir mi, bir tweet’le uygulamayı da başlattınız” ifadelerini kullandı.