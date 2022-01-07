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HABERLEREkonomi Haberleri

Ek zamla memurun maaşı artacak

#Memur#Maaş#Ek Zam
Ek zamla memurun maaşı artacak
Noyan Doğan

Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu. Ek zamla birlikte kamuda çalışanlar ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da artacak.

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Görevdeki memurlar 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak. Görevdeki memurlar 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak. 

ENFLASYON FARKI

Görevdeki memurlar senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklardı. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. TÜİK, 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’ü geçtiği için memurlar için yüzde 22.47’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmedeki yüzde 5’lik zamla birlikte enflasyon farkı da eklenince memurların 2022’nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu. 

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AİLE YARDIMI, ÇOCUK ÖDENEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamıştı. Ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderildi. Tasarıya göre kamu çalışanları 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. 

Yeni zamla birlikte kamuda görevli genel müdürün maaşı ocak ayında 21 bin 330 liraya çıkarken, 4’üncü derecenin 1 kademedeki öğretmenin maaşı ise 8.668 lira olacak. Aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı (9/1) 6.854 lira olacak. Polis memurunun (8/1) maaşı ise 9.710 liraya çıkacak.

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Ek zamla memurun maaşı artacak

Ek zamla memurun maaşı artacak


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#Memur#Maaş#Ek Zam

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