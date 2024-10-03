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Ek tercih yapan öğrenciler için yurt başvuruları başladı

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#Yurt#Bakanlık#Ek Kontenjan
Ek tercih yapan öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:21

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı. Başvurular 7 Ekim saat 29:59'a kadar yapılabilecek.

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Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri GSB yurt başvurusunda bulunabilecek.

7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olanların ise üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

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Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) öğrencilerin hizmetinde olacak.

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#Yurt#Bakanlık#Ek Kontenjan

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