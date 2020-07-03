EİB'den haziranda 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat

EİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında haziran ayında başlayan yeni döneme ihracat rekoruyla giriş yaptı.

Geçen yıl 851 milyon dolar olan haziran ayı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21'lik artışla 1 milyar 30 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk yarısını 5 milyar 881 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bırakan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde Türkiye'ye 12 milyar 682 milyon dolar döviz kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde haziran ayında atılan normalleşme adımlarıyla birlikte talep artışı yaşandığını, hazirandaki ihracat artışını temmuz ayında da beklediklerini belirtti.

Türk ihracatçılarının yeni normal dönemine çok hızlı adapte olduklarının altını çizen Eskinazi, şunları kaydetti:

"İhraç ürünlerimizi pazarlamak için dijital fuarlar, ticaret heyetleri düzenlemeye başladık. Türk ihraç ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz ve ihracatımızı devam ettiriyoruz. Ticaret Bakanlığının bu süreçte sanal fuarlar, ticaret heyetleri ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğini devreye alması ihracatçılarımızın elini güçlendirdi. 2020 yılının ikinci yarısında talep artışına bağlı olarak, ihracatta yaşanacak toparlanma ile Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılı için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."