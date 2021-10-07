Küresel enerji tüketimi 2050'ye kadar yüzde 50 artacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Çin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkarÇin resmi basını ABD’yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar!#Çin
Galatasarayda zoraki yeni sözleşme Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...Galatasaray'da 'zoraki' yeni sözleşme! Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...#Galatasaray
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
Bitcoin 55 bin doları geçti ABDden yeni kripto para adımıBitcoin 55 bin doları geçti! ABD'den yeni kripto para adımı#Kripto Para Piyasası
Transfer bombası Son şampiyon istiyor, Fenerbahçenin şartı...Transfer bombası! Son şampiyon istiyor, Fenerbahçe'nin şartı...#Fenerbahçe
Grip aşısı bu yıl da şart mı Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...Grip aşısı bu yıl da şart mı? Sağlam ve sağlıklı bir kişiyseniz...#Koronavirüs
Erdoğan, Akşener’i neden hedef aldıErdoğan, Akşener’i neden hedef aldı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Ece Sükan uslanmıyorEce Sükan uslanmıyor! #Ece Sükan
Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'Ya bana bir şey olursa... Oğlum çok küçük daha'#Canan Ergüder
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
HABERLEREkonomi Haberleri

Küresel enerji tüketimi 2050'ye kadar yüzde 50 artacak

#Uluslararası Enerji Görünümü 2021 Raporu#ABD Enerji Enformasyon İdaresi#Abd
Küresel enerji tüketimi 2050ye kadar yüzde 50 artacak

Küresel enerji tüketiminin mevcut politika ve teknoloji eğilimlerinin devam etmesi durumunda 2020-2050 döneminde yaklaşık yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) Uluslararası Enerji Görünümü 2021 raporuna göre, Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler başta olmak üzere güçlü küresel ekonomik büyüme, enerji tüketimindeki artışı tetikleyecek. EIA'nın mevcut yasa ve yönetmeliklere dayalı olarak gelecekteki enerji eğilimlerini öngören referans senaryosuna göre, 2050'ye kadar toplam enerji kaynakları arasında en güçlü artış yenilenebilir enerjide görülecek.

Enerji politikalarında önemli değişiklikler veya teknolojik atılımlar kaydedilmezse, yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payı artsa bile 2050'ye kadar enerji kaynaklı karbondioksit emisyonlarında artış sürecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışı ülkelerdeki elektrik üretimi 2050'ye kadar iki katına çıkacak. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara daha fazla ağırlık verilmesi ve elektrik şebekesi güvenilirliğinin artırılmasına yönelik çabalar, dünya genelinde batarya kullanımında genişlemeye yol açacak.

Rapora göre, enerji sektöründe mevcut politika ve teknoloji eğilimlerinin devam etmesi durumunda, 2020-2050 yıllarında küresel enerji tüketimi yaklaşık yüzde 50 artacak. Bu dönemde, sıvı yakıt tüketimi en çok OECD dışı Asya ülkelerinde gerçekleşecek. Hızlı nüfus artışı ve ekonomilerde kaydedilen büyüme, bu bölgelerdeki sıvı yakıt tüketimini tetikleyen unsurların başında olacak. Tüketimin üretimi geride bıraktığı bu ülkelerde, ham petrol veya petrol ürünleri ithalatı da artacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uluslararası Enerji Görünümü 2021 Raporu#ABD Enerji Enformasyon İdaresi#Abd