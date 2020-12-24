EIA: ABD hampetrol stokları 0.6 milyon varil düştü

ABD’nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 169,000 varil düşerek, günde 5.6 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.8 milyon varil düzeyine yükseldi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da bir haftada 424,000 varil artarak günde ortalama 14.0 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 78.0 olarak belirlendi.