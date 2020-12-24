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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

EIA: ABD hampetrol stokları 0.6 milyon varil düştü

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EIA: ABD hampetrol stokları 0.6 milyon varil düştü
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ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD’de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 18 Aralık’ta biten haftada 0.6 milyon varil düşüşle 499.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD’deki toplam petrol stokları da 10.7 milyon varil düştü.

ABD’nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 169,000 varil düşerek, günde 5.6 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.8 milyon varil düzeyine yükseldi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da bir haftada 424,000 varil artarak günde ortalama 14.0 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 78.0 olarak belirlendi.

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