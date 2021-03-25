EIA: ABD ham petrol stokları yükseldi

ABD’nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 300,000 varil artarak, günde 5.6 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8.6 milyon varil düzeyindeydi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 1.0 milyon varil artarak günde ortalama 14 milyon 400 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 81.6 düzeyindeydi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD’de ham petrol stokları 19 Mart’ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 930 bin varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720,000 varil geriledi. ABD’de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250,000 varil yükseldi.

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