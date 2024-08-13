Eğlence merkezleri tatile yeni alternatif

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Turizm sektörünün durgun bir yıl geçirdiği ülkede, sektörün yüzünü ‘eğlence tutkunları’ güldürdü. Özellikle çocuklu ailelerin; lunapark ve müze gibi eğlence alanlarına yönelik ilgilerinden memnun olduklarını belirten sektör temsilcileri, bu yıl yüzde 20’lik bir büyüme beklediklerini anlattı. Hızla büyüyen ve gelişen alanlardan biri olarak dikkat çeken eğlence sektörünün 2023 itibarıyla dünyadaki pazar büyüklüğünün 100 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de de ivme yakalayan pazarın, 1 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanların aktardığına göre, ‘teknoloji ve dijital medyanın yükselişi’, ‘artan tüketici talebi’ ve ‘yenilikçi içerikler’ sektörün büyümesinde etkili oldu.

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Hürriyet’e konuşan Merlin Entertainments Türkiye Grup Genel Müdürü Tankut Tonger, pandemi sonrası eğlence sektörünün dünya genelinde kısa bir daralma yaşadığını ancak 2023 itibarıyla güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini ve büyümeye başladığını söyledi.

HEDEFLERİN %80’İ TUTTU

Tonger, Türkiye’de de eğlence sektörünün hızla gelişen alanlardan biri olduğunu ifade ederek, “Türkiye’deki eğlence sektörünün büyüme eğilimini sürdürerek uluslararası arenada daha da güçleneceğini umuyorum” diye konuştu.

2024’te içinde bulunulan ekonomik konjonktür göz önünde bulundurulduğunda, yılı en az kayıpla atlatmayı ve 2025’e çok daha güçlü başlamayı umduklarını belirten Tonger, “İlk çeyrekte hedeflerimizin yüzde 80’ini tutturduk, hedefimiz ilk çeyrekteki oranı yıl sonunda da korumak” değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ İLGİSİ DAHA ÇOK

Vatandaşların eğlence ihtiyacına kolaylık sağlamaya çalıştıklarını aktaran Tonger, “Çocuklu ailelere hitap eden merkezlerimizde yerli misafirleri daha sık ağırlıyoruz. Oranlarına bakmak gerekirse Legoland® Discovery Centre ve Sea Life yüzde 90, Madame Tussauds yüzde 55 diyebiliriz. 2024 hedefimiz, sene sonunda 3 merkezimizde toplam 600 bin ziyaretçiye ulaşmak” bilgisini paylaştı.

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1 MİLYAR DOLARLIK PAZAR HACMİ

TÜRKİYE’DE eğlence sektörü kapsamında tüm AVM eğlence merkezleri, lunaparklar, otellere entegre tesislerinin de hesaba katılmasıyla 1 milyar dolar civarında bir pazar oluştuğunu anlatan Vialand Tema Park Direktörü Erkin Bayrı, “Türkiye tüm dünyadaki pazarın yaklaşık yüzde 2 kadarını alıyor, bu oranda diğer sektörler ile karşılaştırılınca iyi bir seviyede” diye konuştu.

Pazara ilişkin kısa vadeye yönelik olarak da değerlendirmelerde bulunan Bayrı, “Bölgedeki gelişmeler, ülkemizdeki ekonomik durum ve vatandaşımızın alım gücü ile beraber şehrimize gelen turistin konaklama adetlerine bakıldığı zaman, kısa vadede mevcut durumu korumak aslında doğru bir hedef olur, ancak ekonomik durumun beklendiği gibi düzelmesi halinde 2023 yılının yüzde 20 üzerinde bir büyüme gerçekleşmesini öngörüyoruz” yorumunu yaptı.

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HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

2024 için ziyaretçi hedeflerinin 1 milyon kişi olduğunu belirten Erkin Bayri, “Yabancı ziyaretçi oranımız yüzde 45 - 50 dolaylarında olmakla birlikte yaz sezonu en yoğun turist ağırladığımız dönem oluyor. Günlük kapasitemiz 10 bin kişi. Şu ana kadar 450 bin civarında misafir ağırladık. Bu doğrultuda hedeflerimize koşmaya devam ediyoruz. İlk çeyrek ve 6 aylık performansımız beklentilerimizle paralel gidiyor. Yıl sonu için beklediğimiz hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz” dedi.