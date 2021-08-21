Eğitime teknoloji desteği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi’ne göre okullar 6 Eylül 2021’de açılıyor. Pandemiyle geçen uzaktan eğitim sistemi sona eriyor ve önümüzdeki ay yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. İşte bu yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere yardımcı olacak, onların hayatını kolaylaştıracak birçok teknoloji bulunuyor.

FARKLI BİLGİSAYARLAR

Günümüzde bir öğrencinin en temel ihtiyaçlar arasında ilk olarak öne çıkan bilgisayar oluyor. Burada iki farklı seçenek var. Bunlardan birisi masaüstü bilgisayarlar, diğeri ise dizüstü bilgisayarlar. Öğrenciler için taşınabilir olmasından dolayı bir dizüstü bilgisayar tercih edilmesi oldukça mantıklı olacaktır. Daha rahat bir çalışma alanı için dizüstü bilgisayara bağlamak için bir monitör de tercih edilebilir. Dizüstü bilgisayarlara 27 inç boyutunda bir monitör bağlamak, çalışma verimini çok ciddi şekilde artıracaktır.

EKRANI KÂĞIDA DÖKÜN

Öğrencilerin eğitim hayatlarında ihtiyaç duyacakları önemli teknolojik ürünlerden birisi de printer yani yazıcılar. Özellikle göz sağlığını korumak ve dikkat dağınıklığını önlemek adına bazı derslerin bilgisayar ekranlarında değil fiziksel kağıt üzerinde çalışılması olumlu anlamda fark yaratacaktır. Standart bir kullanım için en basit mürekkep püskürtmeli yazıcı dahi fazlasıyla yeterli gelecektir. Ancak tercihinizi doldurulabilir mürekkep tanklı yazıcılardan yana kullanmanızı tavsiye ediyor.

TABLET SEÇİMİ ÖNEMLİ

Çocuğunuzun eğitim hayatına destek olmak adına dizüstü bilgisayar yanına ya da dizüstü bilgisayar yerine bir tablet modeli de satın alabilirsiniz. Yeni nesil tablet modelleri kullanım kolaylığı getiren klavye ve fare desteğine sahipler ve artık çok güçlüler. Burada pahalı olmalarına rağmen daha uzun ömürlü ve akıcı yapıları nedeniyle bir Android tablet yerine iPad modeli tercih etmeniz çok daha akıllıca olacaktır. iPad’lerin hem performansları yüksek hem de yazılım destekleri çok iyi durumda.

SAĞLIKLI ÇÖZÜMLER

Eğitim hayatında ufak detaylar tahmin ettiğinizden daha fazla katkı sağlayabilir. Bunlardan birisi de aydınlatma. Verimli bir çalışma için ortamdaki ışığın iyi olması önemli. Çalışma ortamlarında daha sıcak ışıklar kullanabilir, süreçte akıllı masa lambalarından tercih edebilirsiniz. Birçok akıllı masa lambası kablosuz olarak telefonlardan kontrol edilebiliyor, renk ile ışık sıcaklık değişimi sunuyor ve hazır modlar ile geliyor. Böylelikle bilgisayar kullanırken ona özel modu, ders çalışırken / okuma yaparken ona özel modu seçebiliyorsunuz. Yapabileceğiniz en iyi yatırımlar arasında kaliteli bir ofis sandalyesi de yer alıyor. Bilgisayar başında ya da masada ders çalışırken çocuğunuz rahat etmesi için kaliteli bir ofis sandalyesi büyük fark yaratacaktır. Aynı şekilde dizüstü bilgisayar klavyeleri çok iyi olmadığı için ergonomik bir klavye fare seti de çocuğunuzun eğitim yani çalışma konforunu ciddi şekilde artıracaktır.

ÇOCUKLARA ÖZEL TABLET

HUAWEI MatePad T, direkt olarak okula yeni başlamış ya da başlayacak çocuklara odaklanıyor. Android işletim sistemi kullanan ürün, 8 inç boyutunda LCD ekrana sahip ve bir kalem ile geliyor. Böylelikle çocuklar tablet üzerinde çizim yapabiliyor. MatePad T, çocuklara odaklandığından çok sağlam bir gövdeye sahip. 1.499 TL



DİKKAT DAĞITMAYAN SESSİZ SET



EĞİTİM sürecine destek olması için hazırlanan önemli ürünlerden Logitech MK295 klavye ve fare seti, özellikle sessiz yapısıyla dikkat çekiyor. Model klavye ve fare gürültüsünün yüzde 90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a ile donatılmış. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan çalışmak daha keyifli hale geliyor. 236 TL



YAZICI, TARAYICI VE FOTOKOPİ BİR ARADA



EPSON EcoTank L3160, tüm baskı ihtiyaçlarını tek bir potada eritiyor. Normal baskı yanında fotokopi çekebilen ve belge taraması yapabilen ürün, WiFi üzerinden telefon üzerinden dahi baskı göndermenize imkan tanıyor. Modelin en önemli özelliği ise kartuş yerine dolum sistemini kullanıyor olması. Bunun için L3160’da bir mürekkep tankı bulunuyor. 2.000 TL



GÖZ YORGUNLUĞUNA KARŞI



AKILLI telefon üzerinden kontrol edilebilen Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S, bünyesindeki kontrolcü ya da Siri desteği sayesinde sesli olarak yönetilebiliyor. Her türlü amaç için uygun ışığı verebilen akıllı masa lambası, 2700K ile 6500K arasında renk sıcaklığı değişimi getiriyor. Parlaklık ayarı da sunan akıllı lamba, bağlantı için WiFi kullanıyor. 499 TL



ÖĞRENCİ DOSTU

BİR öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm özellikleri bünyesinde taşıyan Acer Swift 3, internette araştırma yapma ve sunum hazırlama gibi temel işlemcilerin altından rahatlıkla kalkabiliyor. Oyun için uygun olmayan ancak diğer eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede olan ürün, ince ve şık bir tasarıma sahip. 4.499 TL



ZORLU ‘ÖDEVLER’ İÇİN



APPLE’IN M1 işlemcili yeni 24 inç iMac modeli, bir öğrenci için alınabilecek en iyi masaüstü / hepsi bir arada bilgisayarlar arasında başı çekiyor. Çok yüksek performans sunan ürün, renkli yapısıyla dikkat çekiyor ve pahalı olmasına rağmen uzun vadeli bir seçenek konumunda yer alıyor. Çok ince olan bilgisayar, yüksek çözünürlüklü ekranıyla çalışmayı fazlasıyla kolaylaştırıyor. 14.499 TL





Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın