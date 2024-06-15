Eğitimde engelleri ortadan kaldırdı

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Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği ‘Günışığı Projesi’, az gören çocukların erken müdahale ile görme yetilerini artırmalarını ve engelsiz akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim almasını sağlıyor. 14 ilde 50 okulda kaynaştırma sınıflarına kurulan TahtApp uygulaması ile öğrenciler, dersi dinleyip eş zamanlı tahtayı tabletten takip edebiliyor.

GELECEĞİ İYİLEŞTİREN TEKNOLOJİ YAKLAŞIMI

Bir buçuk aylıkken az gören tanısı konan, Pendik Orhangazi Ortaokulu öğrencilerinden Günışığı çocuğu Eyüp Kaan Ekinci’nin, 2024 yılı Ocak ayında tanıştığı TahtApp uygulaması ile derslere katılımı artarken, geçen yıllara göre yükselen başarısı dikkat çekiyor. Takdir alarak başarısını belgeleyen Ekinci’ye karnesini veren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendirirken, temas ettiğimiz herkesi değerli hissettirme vizyonu ile ilerliyoruz. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması ile, az gören çocukların, sınıfın fiziksel ortamından ve aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtada yazılanları tablete aktararak sınıf arkadaşları ile bir arada eğitim alabilmesine olanak sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla ‘Türkiye’ye Değer’ çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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Karnesini alan Eyüp Kaan Ekici duygularını şöyle ifade etti, “Bu proje benim okul hayatımda büyük bir fark yarattı. Arkadaşlarımla eş zamanlı dersleri takip etme olanağım oluyor. Bu proje ile başarım da katlandı. Bize bu imkânı sağlayan Günışığı Projesi ve TahtApp uygulamasını geliştiren Türk Telekom’a çok teşekkür ediyorum.”

Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000’in üzerinde çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti.