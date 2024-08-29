Eğitimde beslenmenin önemine dikkat çekiyor

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Çocukların okulda kullandıkları kırtasiye malzemeleri kadar yıl boyunca okullarda tükettikleri gıda ürünlerinin de güvenilir kaynaklardan sağlanması gerektiğini ifade eden Metro Türkiye, sağlıklı beslenmenin okul başarısındaki rolünün önemine vurgu yaptı.

HEDEF 650 BİN

Beslenme ve öğrenme arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Taşcı Firuzbay, “Ürünleriyle her yaş grubundan 20 milyon tüketicinin tabağında yer alan bir perakendeci ve dahası yeme içme sektörünün en yakın iş ortaklarından biri olarak sorumluluğumuz büyük. Sunduğumuz gıda ürünlerinin yüksek kalite ve güvenlik standartlarını korumak ve geliştirmek amacıyla düzenli olarak denetimlerin yanı sıra gıda ve gıda dışı ürünlerde 1.600 parametreye göre kapsamlı analizler gerçekleştiriyoruz. Bizce güvenli gıdaya ulaşmanın ve bilinçli beslenmenin ilk koşulu ise tükettiğimiz gıdanın izini sürmekle başlıyor. Bu nedenle tüketicilere “Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen” diyor, gıda okuryazarlığını artırmaya çalışıyoruz. Metro Türkiye olarak toplamda 4 bine yakın üründe izlenebilirlik sunuyor, etiketlerimizde bulunan QR kod sistemi ile müşterilerimizin, ürünlerimizin rafa gelene kadarki tüm sürecin dijital hikâyesine erişebilmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

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Ürünlerin güvenilir kaynaklardan tedarik edilmesinin önemine de değinen Firuzbay, “Metro Türkiye olarak bir kaynağın güvenilir olmasının yanı sıra kendi topraklarımızın mahsulü olması, yerel ürünün sürdürülebilirliğini sağlama misyonumuz açısından çok önemli. Yerel ürünlere sahip çıkmak mutfağımıza sahip çıkmak kadar değerli. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda, yiyecek içecek hizmetleri ve gıda teknoloji alanlarında ders alan 65 bin öğrencinin müfredatına Coğrafi İşaretli Ürünlerin dâhil edilmesini sağladık. Burada hedefimiz 2030’a dek 650 bin öğrenciye ulaşmak” dedi.