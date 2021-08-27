‘Eğitim ve sağlığa öncelik veriyoruz’

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, sanayi için yaptıkları yatırımlar yanında, bölge ve sanayiciler olarak toplum gelişmesi ve kalkınmasına katkı koyacak her türlü sosyal sorumluluk projelerinde, örnek ve öncü olmak istediklerini belirtti. Bu kapsamda DOSAB’ın kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında eğitim ve sağlığa öncelik verdiğini vurgulayan Özsoy şunları söyledi: “Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, sosyal sorumluluk anlayışı gereği ilgili mevzuat çerçevesinde; çalışan annelerin en büyük talebi olan çocuklarının bakım ihtiyacını gidermek, kadın istihdamına katkı sağlamak ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en çağdaş olanaklarla en iyi eğitimi alması için DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi Projesi’ni 2014 yılında geliştirdi. DOSAB Kreş’in, 3.5 milyon TL olan yapım maliyetinin 900 bin lirası BEBKA desteğinden karşılandı ve 7 Ekim 2015 tarihinde açıldı.”

‘MUTLU ÇOCUK’

DOSAB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin, 24-66 ay arasındaki 170 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirten Özsoy, “Sınıflar her yaş grubunun kendi bünyesinde eğitim göreceği şekilde tasarlanıp yapıldı. Etkinlik sınıflarının dışında öğrencilerin yararlanabileceği Spor Salonu, Drama-Müzik-Seramik Atölyesi, Kapalı ve Açık Oyun Alanları, Yeşil Alanları ve Uyku Odaları tam donanımlı olarak düzenlendi. Öğrencilere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilen Kreşimizde, yemeklerin tamamı kreş mutfağında, tecrübeli aşçılar tarafından üretilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi Eğitim Programı uzman eğitimciler öncülüğünde uygulanırken, ‘Mutlu Çocuk Öğrenir’ ilkesiyle yola çıkılarak öğrenciler, kendine güvenen, değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmektedir. Kreşimiz Bursa’da OSB’ler içinde ilk ve örnek olmuştur” dedi.

EĞİTİM BURSLARI

Eğitim alanında DOSAB’ın, başarılı üniversite öğrencilerine eğitim bursu sağladığını dile getiren Özsoy, “2005 yılından bu yana süren uygulamada 2018 yılına kadar yılda 300 üniversite öğrencisi DOSAB’ın burs imkanından yararlandı. 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi itibariyle bursiyer sayısı 250 kişi olarak belirlenmiştir. Burslar bölge fabrikalarında çalışanların çocuklarına verilmektedir” diye konuştu.

KAPALI SPOR SALONU VE ÖĞRENCİ YURDU

24 Nisan 2010’de Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DOSAB Fen Lisesi Protokolü imzaladıklarını hatırlatan Ersan Özsoy, “Bu protokole istinaden Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi’ndeki DOSAB Fen Lisesinin kaba inşaatı 2012 Aralık ayı başında başladı. 12 bin metrekare alandaki Fen Lisesi Kampusu, 16 derslikli 384 öğrenci kapasiteli okul binası, kapalı spor salonu ve 280 kişilik kız-erkek öğrenci yurdunu içeriyor. Kaba inşaatın tamamlandığı 2014 yılı başında DOSAB ve Tofaş, sosyal sorumluluk anlayışlarının bir sonucu olarak Fen Lisesini tamamlama konusunda bir araya gelmişler, lisesinin sonraki kısmı Tofaş’ın katkılarıyla bitirilmiş, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Lise Tofaş Fen Lisesi, Kapalı Spor Salonu ve Öğrenci Yurdu da DOSAB adını almıştır” dedi.

SON TEKNOLOJİ

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin, nitelikli işgücü temini için mesleki ve teknik eğitimde Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi 2005 yılında bölge sınırları içerisinde hayata geçirdiğini kaydeden Ersan Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “DOSAB’ın eğitim alanı olarak tahsis ettiği 38 dönüm arazi üzerinde Bursa Tasarım Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) kurulmuştur. Merkezin her bir katı 3.600 metrekarelik üç katlı ilk eğitim bloğu inşaatı, DOSAB, DOSABSİAD ve bölge sanayicilerinin katkıları ile yapılmıştır. Diğer 2 eğitim bloğu inşaatı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gerçekleştirilmiştir. Merkezde eğitimleri 2009 yılına kadar Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı (BEGEV) vermiştir. 2009’dan bu yana BTSO ve DOSAB ortaklığı ile kurulan BUTGEM Vakfı aracılığıyla eğitimler verilmektedir. BUTGEM birbiriyle bağlantılı üç eğitim bloğunda toplam 18.000 metrekare kapalı alana sahiptir. Tamamı son teknoloji bilgisayar ve programlarla donatılmış 9 eğitim sınıfı, 2 uygulama atölyesi bulunmaktadır. Merkezde çeşitli branşlarda, yılda ortalama 4 bin kişiye mesleki ve teknik eğitimler uygulamalı olarak verilmektedir. Eğitim alanların yüzde 85’i istihdam edilmektedir. Yaz dönemlerinde çocuklara dönük programlar da uygulanmaktadır.’’

SAĞLIK ALANINDAKİ YATIRIMLAR

DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili de şunları söyledi; ‘’Osmangazi Belediyesi’nin Demirtaş’ta kamulaştırdığı alanda DOSAB tarafından Semt Polikliniği Hizmet Binası yaptırıldı ve 1 Mart 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Adeta mini bir hastane niteliğindeki poliklinik binası, üç katlı ve toplam 2 bin 500 metre kare kapalı alana sahip. Poliklinikte 17 adet poliklinik odası, laboratuvar, röntgen odası, pansuman odası, acil müdahale odası ile iki adet tam donanımlı ambulansa sahip 112 acil yardım merkezi yer alıyor. İnşaatı ve iç donanımı ile ambulansı DOSAB tarafından karşılanan poliklinikte verilen sağlık hizmetinden, DOSAB firmalarında istihdam edilen 45 bine yakın kişi ile birlikte, Demirtaş, İsmetiye, Alaşar, Ovaakça, Panayır gibi 150 bine yakın nüfusun olduğu bölgeye sağlık hizmeti sunuluyor. DOSAB, sınırları içiresinde 2.700 metrekarelik alanda OSGB oluşturduk. Yapılan anlaşma gereği OSGB hizmetini 2013 yılı başından itibaren özel bir firma veriyor. DOSAB katılımcıları, anlaşma yapmaları durumunda iş yeri hekimliği ve raporlama hizmeti, 24 saat poliklinik hizmetleri, ambulans hizmeti, yerinde iş güvenliği hizmetlerini uygun koşullarda alabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) Bursa Bölge Laboratuvar’ı DOSAB sınırları içerisinde yer almaktadır. DOSAB tarafından tahsis edilen alanda yine DOSAB tarafından yaptırılan İSGÜM Bursa Bölge Laboratuvarı sanayi ve tekstil sektörünün yoğun olduğu Bursa merkez olmak üzere çevre illerdeki işyerlerine de İş Hijyeni, İş Güvenliği ve İş Sağlığı konularında hizmet vermektedir. Laboratuvar 12 Mart 2009 tarihinde açılmıştır. Bursa Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne, 2009 yılından bu yana DOSAB tarafından aylık maddi katkı sağlanmaktadır.’’

‘UMUDA SPOR HUZURA SKOR’

Spor konusunda da aktif olduklarının altını çizen Ersan Özsoy, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: ‘’DOSAB, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve DOSABSİAD işbirliği ile 2009 yılından bu yana Umuda Spor Huzura Skor Projesi’ni yürütmektedir. Bu proje kapsamında, Çocuk Şube Müdürlüğü’nün belirlediği 75 çocuk, DOSAB Sosyal Tesisleri Halı Sahası’nda hafta sonları futbol eğitimi alıyor. Eğitmen ve ulaşım gibi maliyetleri DOSAB tarafından karşılanan proje ile çocuklarımız futbol eğitimi almanın yanında paylaşım, takım olma, suçtan uzaklaşma gibi birçok kazanımlar da sağlıyorlar. DOSAB, Bursa’nın takımı Bursaspor’un daima yanında olmuş, yeşil beyazlı takıma önemli destekler vermiştir. 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan Bursaspor’a, 2010 yılında özel tasarım A takım otobüsü DOSAB’lı sanayiciler tarafından alınmıştır. Halen Bursaspor A Takımı seyahatlerinde bu otobüsü kullanmaktadır. Aynı yıl Bursaspor Vakıfköy Orhan Özselek Alt Yapı Tesisleri’nin spor salonu malzemeleri alınmıştır. Bursaspor’un satışa çıkarttığı yeni stattaki kurumsal localardan ilki DOSAB tarafından alınmıştır. Bölge müdürlüğü ve sanayiciler, forma, otobüs, bağış gibi kampanyalarda da daima Bursaspor’a destek olmuştur.”

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın