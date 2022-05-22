Ege’ye konut akını

Haberin Devamı

Pandemi birçok sektörü olduğu gibi konut sektörünü de etkiledi. Evlerinde daha çok vakit geçiren tüketicilerin beklentileri değişti. Daha az katlı, ferah, bahçe ve balkonlu evler öne çıktı. Bir de bu süreçte evden çalışma hayatımıza girince, pek çok kişi emeklilik hayalini öne çekti. Yazlık bölgelerde 12 ay yaşanacak konutlara ilgi artınca, gayrimenkul firmaları da rotayı Ege’ye çevirdi. İstanbul merkezli birçok konut üreticisi yeni yatırım için düğmeye bastı, bir kısmı da arsa arayışında. Bodrum, Çeşme ve Urla’da milyarlarca lira yatırımla binlerce konut hayata geçecek. Yeni başlanan ve planlanan projelerden bazıları şöyle:



İŞTE PROJELER



*Pandemi sonrası ‘sağlıklı ev’ konseptini kuran Dap Yapı, İstanbul dışındaki ilk yatırımını İzmir’e yapmıştı. Şirket şimdi de İzmir’deki Çeşme ve Mavişehir arazileri için çalışıyor. Çeşme’de 23 bin, Mavişehir’de 47 bin metrekare alanda yeni yatırımlar planlanıyor.



*Geçtiğimiz yıllarda Bodrum’da konut projeleri yapan Nef, talebi görünce ‘devam’ dedi. Bodrum Gölköy Demirbükü’nde 80 dönüm alanda yaklaşık 100 villa planlanıyor. Şirket İzmir Urla’da da iki ayrı proje üzerinde çalışıyor.



*Tahincioğlu Gayrimenkul, Göcek’te 750 milyon lira yatırımla 32 villalık butik bir projeye başladı. Bodrum’da 1.5 milyar liralık konut ve turizm yatırımı için son aşamaya gelen firma, Çeşme ve Urla’da arsa arayışında.



*Teknik Yapı, İzmir’de kentsel dönüşüm kapsamında bir projeye başlayacak. Projede konutun yanında ticari alanlar da yapılması planlanıyor.



*Ege Yapı, İzmir’de, Alsancak, Dikili ve Urla’da 4 milyar lira değerinde 3 konut projesi hayata geçirecek. Urla’daki 74 villa için talep toplanıyor. Dikili’de otel, ticari alan ve villalardan oluşan bir proje, Alsancak’ta ise konut ve ticari ünitelerden oluşan bir proje inşa edilecek.



VİLLA OTEL BİR ARADA



*Bodrum Demirbükü’nde 48 villa ile toplam 244 birimden oluşan bir proje hayata geçiren Mesa, yeni projesi için Urla’yı seçti. 1.2 milyar lira yatırım değerine sahip Urla Kekliktepe projesinde 68 villa yer alacak.



*Invest İnşaat, Bodrum Gölköy’de 81 bin metrekare arazi üzerinde, 40 villa, 140 yataklı otelden oluşacak projesine yıl sonunda başlayacak. Projenin 2023 yılının ilk yarısında satışa sunulması hedefleniyor.



*NG Hotels de Bodrum’u seçenlerden. Şirket yöneticisi geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Bodrum Ortakent’te konut ve ve otel projesine başlayacaklarını açıkladı.



*Bodrum’un lokal yatırımcısı olan Seba İnşaat’ın ise bölgede yaklaşık 230 villalık 3 projesinde inşaat ve satışlar devam ediyor. Kendi arazileri de olan şirket, yeni konut yatırımları için hazırlanıyor.



*Ant Yapı’nın, Bodrum Aspat Koyu’nda yer alan Anthaven projesinde oturum başladı. 2021’de de Radisson Collection markalı otel hizmete girdi. Şirket projenin 2.etabını sonbahar aylarında satışa çıkaracak. Bu etapta 72 adet villa ve daire yer alacak.



*Bodrum’da bir otel projesi için çalışmalara başlayan Özak GYO, son açıklamasında İstanbul’un artık tersine göç verdiğini ve çalışanlar ile firmaların Ege bölgesini tercih ettiğini belirtti. Yeni yatırım fırsatlarını değerlendiren şirket, bir konut projesinde son aşamaya geldi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

FİYAT ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Pandemi sonrası yoğunlaşan talep ve inşaat maliyetlerindeki rekor artışlar bu bölgede de konut fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İnşaat sektörü temsilcilerinin verdiği bilgiye göre yeni inşaatlarda Bodrum’da metrekaresi 60 bin liranın altında konut almak zor. Lüks projelerde rakam daha da artıyor, villa projelerinde 3.5 milyon Euro’nun da üzerine çıkabiliyor. Urla’daki yeni markalı konutlarda da metrekare fiyatı 70 bin ila 100 bin arasında değişiyor.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre ikinci elde de fiyatlar cep yakıyor. Araştırmaya göre İzmir’de son 1 yılda yüzde 141 fiyat artışı olurken, metrekare fiyatı 10 bin lirayı aştı. Bölgede ortalama konut fiyatı 1 milyon 375 bin olarak açıklandı. Muğla’da ise son bir yılda fiyat artışı yüzde 143.52 olurken, ortalama metrekare fiyatı 20 bin lirayı geçti. İl geneli için ortalama konut fiyatı ise yaklaşık 2 milyon 835 bin liraya geldi.