Egeli melekler yatırım avında

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), hem EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’yla girişimcilere destek oluyor hem de birlikte iş yapma kültürü anlamında da yeni hikayelere imza attıyor. EGİAD üyeleri, son dönemde gıdadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerde yeni ortaklıkları hayata geçirdi. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, 2011’den bu yana girişimcilik konusunu gündemde tuttuklarını dile getirdi. “Girişimcilik üzerine her geçen yıl farklı projeler ilave ederek farkındalık yaratmaya, eğitimler vermeye hem girişimcilik hem de melek yatırımcılık kavramlarının yayılımını sağlamaya yönelik faaliyetler yapmaya devam ediyoruz” diyen Mustafa Aslan, İzmir ve Ege Bölgesi’nin Hazine Müsteşarlığı’na akredite ilk melek yatırım ağı EGİAD Melekleri’yle girişimciler ve yatırımcılar arasında güçlü bir köprü oluşturduklarını dile getirdi. Aslan, şöyle devam etti:

GELECEĞİ OKUMA ŞANSI

“EGİAD Melekleri, bugüne kadar 2000’den fazla girişimciyle temas kurdu. 24 girişimci-melek yatırımcı toplantısı organize edildi ve 14 girişim projesine yatırım yapıldı. Yatırım tutarı ise 6 milyon TL’yi buldu. Bu yatırımların 6’sı bizim dönemde gerçekleşti. Pandemiye rağmen yatırımlara devam edildi ve girişimci yatırımcı toplantılarını sürdürdük. Görüşmeler sonunda yatırım yapmadığımız girişimlere de katkımız oluyor. Dolaylı yoldan mentörlük yapıyoruz. Sorduğumuz sorular, neden yatırım yapmadığımızı söylememiz gibi verilerle kendilerini geliştiriyorlar. Bu önemli bir kazanım. Bu işin bir kazanı da biz yatırımcılar oluyor. Burada kastım maddi değil. Yeni iş yapış şekilleri, meslekler hakkında da bilgimiz oluyor. Geleceği okuyoruz. Büyük bir deneyim ediniyoruz.”

ORTAK İŞ YAPMA KÜLTÜRÜ

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın farklı işbirliklerinin kapısını da açtığını dile getiren Mustafa Aslan, EGİAD üyeleri arasında beraber iş yapma kültürünün arttığına dikkat çekti. Aslan, “Son dönemde ortaklıklar kapsamında hayata geçen yatırımlar oldu. Yeni yatırımlar ise gıda, kimya, beyaz eşya, inşaat-dekorasyon sektörlerinde hayata geçti. EGİAD Melekleri’nin referansıyla İzmir Ticaret Odası’nın hayata geçirdiği İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ne ortak olduk. TÜSİAD’ın ‘Bu Gençlikte İş Var’ın Ege ayağını biz yürütüyoruz. Yine aynı şekilde Diamond Challenge Liseler Arası Girişimcilik Programı’nın da Türkiye programını biz yapıyoruz. EGİAD Melekleri’nin açtığı kapılarla bize güzel partnerlikler sağladı” diye konuştu.

İKİ YIL KRİZ YÖNETİMİYLE GEÇTİ

MART ayında iki yıllık görev süresinin sona ereceğini de dile getiren EGİAD Başkanı Aslan, hem tüm dünyayı etkisi alan pandemi hem de İzmir depremi nedeniyle iki yıllık görev süresinin kriz yönetimiyle geçtiğinizi dile getirdi. Her iki konuda da ilk günden itibaren kriz masası oluşturduklarını ifade eden Mustafa Aslan, “Kurduğumuz ‘kriz masasıyla’ üyelerimizin finansal kaynaklara erişiminden dış ticarete kadar sorun yaşadıkları birçok konuya çözüm ürettik. Pandemi bizim için bir kriz süreci oldu. Artık bizden sonraki yönetimler için bu bir gerçeklik olacak. Eskiden yönetimler belirlenirken, teknik içerik becerileri ya da sosyal yönler gibi seçeneklere bakılıyordu. Şimdi buna dijital kabiliyetler de eklenecek. Buna uyum nasıl olacağını merak ediyorum. Bir diğer merak konumu ise şimdi işler yavaşladı ve bunu dijital olarak yönetebiliyoruz. Ama çarklar tekrar hareketlendiği zaman bunun dijital olarak kontrolü mümkün mü bunu göreceğiz” ifadelerini

kullandı.