Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2021'de ihracat rekorunu yenilemeyi hedefliyor

Birliğin salgın nedeniyle ertelenen 2019 ve 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı, Balçova ilçesinde bir otelde düzenlendi. Divan Başkanlığını Mois Hemsi'nin yaptığı genel kurulda konuşan Uçak, birliğin ihracatının 54 yıllık tarihi boyunca ilk defa 1 milyar doları aştığını söyledi.

Rekora imza atan üyelere teşekkür eden Uçak, "Çok zorlu geçen 2020 ve 2021'in ilk çeyreğini geride bıraktık. 2021 yılı sonunda ise büyük ve son derece çalışkan, başarılı ihracatçı ailemizle birlikte yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tamdır." dedi.

RUSYA VE AB'NİN KOYDUĞU KOTALAR

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasını anımsatan Uçak, "Kotanın artması için görüşmediğimiz kurum kalmadı diyebiliriz. Kota 250 bin tona yükseldi ama halen yeterli olmadığını biliyoruz, tekrar artırmak için yoğun uğraşılarımız sürüyor." diye konuştu.

Avrupa Birliği tarafından da kuru domateste kota uygulandığının bilgisini veren Uçak, bu kotanının da kalkması için çalıştıklarını belirtti.

Rusya'ya domates ve biber ihracatında yaşanan ve kısa sürede büyük boyutlara ulaşan analiz sorununu da çözmeyi başardıklarını aktaran Uçak, ilaç kalıntısı sorununu çözebilmek için ihraç edilen ürünlere yönelik geniş kapsamlı bir program başlatacaklarını, alınan numunelere göre kalıntı haritası çıkaracaklarını kaydetti.

Birlik bütçesinin 10 milyon lira olarak kabul edildiği genel kurulun ardından birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 40 firmaya ödül verildi.

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